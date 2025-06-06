Мишель Обама выпустит книгу о моде

«Во время жизни в Белом доме мой внешний вид постоянно обсуждали — что я ношу, как уложены мои волосы. Мне хотелось вернуть себе право рассказать эту историю — на своих условиях. Сейчас я нахожусь на таком этапе своей жизни, когда могу свободно выражать себя, носить что мне нравится и делать то, что мне близко. И я рада поделиться всем, что узнала за эти годы», — рассказала Мишель.