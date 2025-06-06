Мишель Обама выпустит книгу о моде под названием «The Look», пишет ABC News. Она выйдет 4 ноября.
В книге бывшая первая леди США расскажет, как изменялся ее стиль с момента появлений на публике во время избирательной кампании Барака Обамы до сегодняшнего дня. Еще она поделится, как мода помогала выражать ее общественную позицию. В публикации будут комментарии ее стилисток и визажисток.
«Во время жизни в Белом доме мой внешний вид постоянно обсуждали — что я ношу, как уложены мои волосы. Мне хотелось вернуть себе право рассказать эту историю — на своих условиях. Сейчас я нахожусь на таком этапе своей жизни, когда могу свободно выражать себя, носить что мне нравится и делать то, что мне близко. И я рада поделиться всем, что узнала за эти годы», — рассказала Мишель.
В марте Обама анонсировала новый еженедельный подкаст, который она будет вести вместе с братом Крэйгом Робинсоном. Среди гостей шоу будут актеры Исса Рей и Кеке Палмер, психолог Орна Гуральник, режиссер Сет Роген, футболистка Эбби Вамбах, писатели Джей Шетти, Гленнон Дойл и Логан Ури, а также гендиректор Airbnb Брайан Чески.