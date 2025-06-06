МЧС собирается запретить присутствие животных на пляжах и плавание за буйки

МЧС России подготовило проект приказа, который вводит новые правила поведения на пляжах. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно плану, он вступит в силу 1 сентября 2025-го и будет действовать до сентября 2031 года. Среди основных нововведений — запрет на посещение пляжей с любыми животными, кроме собак-поводырей.
Под запретом также окажутся заплывы за буйки, плавание на не предназначенных для этого предметах (например, лежаках или бревнах), спортивные игры вне специально отведенных зон, купание в состоянии опьянения, оставление детей без присмотра.
Ответственность за нарушение новых требований пока не предусмотрена. Ведомство подчеркнуло, что владельцы и организаторы пляжей обязаны обеспечить безопасность и комфорт посетителей: оборудовать зоны отдыха, регулярно следить за чистотой территории и проверять дно акватории.
Особое внимание МЧС уделило оформлению границ купания: использовать в качестве буйков предметы, похожие на мусор (бутылки, канистры и т. д.), запрещено.