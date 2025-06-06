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Акции Tesla рухнули на фоне перепалки Маска и Трампа

Фото: Prometheus/Unsplash

Акции Tesla упали на 14,26% на фоне перепалки Илона Маска с Дональдом Трампом. Капитализация американского производителя электромобилей сократилась на 150 млрд долларов за день ― до 915,75 млрд, сообщает Bloomberg.

Как отмечает РБК, на вечерних торгах на бирже NASDAQ акции Tesla отыграли небольшую часть потерь. Их цена поднялась на 0,8% ― с 284,7 доллара до 286,9 доллара за бумагу.

Личное состояние Маска обвалилось за день сразу на 33,9 млрд долларов. При этом, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, он все еще занимает первую строчку среди богатейших людей мира с состоянием 335 млрд долларов.

У главы Meta* Марка Цукерберга и основателя Amazon Джеффа Безоса, которые следуют за Маском, состояния оцениваются в 241 млрд и 229 млрд соответственно.

Акции Tesla обрушились после того, как конфликт между основателем Tesla и президентом США стал публичным. Дональд Трамп начал возмущаться поведением Маска на встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

«Я бы предпочел, чтобы он критиковал меня, а не законопроект, потому что законопроект невероятен», ― сказал Трамп. Ранее Маск заявлял, что «Большой прекрасный билль», продвигаемый главой Белого дома, увеличит дефицит бюджета и подорвет работу DOGE.

В ответ богатейший человек на планете написал в X, что Трамп без него проиграл бы выборы. Президент США отреагировал в Truth Social: «Самый простой способ сэкономить миллиарды и миллиарды долларов бюджета — это прекратить государственные субсидии и контракты Илона».

После этого Маск решил «сбросить настоящую бомбу» и написал, что Трамп фигурирует в деле Эпштейна. А тот ответил, что «Илон выдохся» и «просто сошел с ума».

* Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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