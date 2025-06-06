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«Афиша» запускает кешбэк на фестивали

Фото: Aranxa Esteve/Unsplash

С 6 июня 2025 года билетный маркетплейс «Афиша» запускает кешбэк на фестивали в виде бонусов «Спасибо».

За покупку билетов на Пикник Афиши x Сбер начисляется кешбэк в размере 25% (до 1000 бонусов), а за билеты на другие фестивали — 15% (до 600 бонусов). Бонусы поступят на счет через 14 дней после проведения мероприятия.

Программа стала частью платформы «СберЛето» — совместного проекта «Сбера» и партнеров. В «СберЛете» можно найти летние предложения на отдых, шопинг, развлечения и путешествия в приложении «Сбербанк Онлайн», в разделе «Для жизни».

Для планирования путешествий и мероприятий по всей России «Афиша» также предлагает удобную интерактивную карту фестивалей. Она помогает выбрать события по дате, маршруту и программе — от масштабных городских праздников до камерных локальных событий под открытым небом.

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