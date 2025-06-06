«Афиша» запускает кешбэк на фестивали

За покупку билетов на Пикник Афиши x Сбер начисляется кешбэк в размере 25% (до 1000 бонусов), а за билеты на другие фестивали — 15% (до 600 бонусов). Бонусы поступят на счет через 14 дней после проведения мероприятия.