Умерла художница Анна Желудь

Умерла российская художница Анна Желудь (настоящее имя — Анна Желудковская). Об этом в фейсбуке* сообщил ее коллега Дмитрий Пиликин. Художнице было 43 года, причина смерти не уточняется.
Желудь родилась в Ленинграде в 1981 году. Окончила художественно-промышленную академию имени Штиглица. С начала 2000-х участвовала в выставках современного искусства, включая 53-ю Венецианскую биеннале в 2009 году.
Художница получила известность благодаря инсталляциям из металлических прутьев и бетона. В них она соединяла бытовые детали и архитектурные структуры. Желудь также занималась живописью. Основным ее интересом было взаимодействие человека с повседневными предметами.
Работы художницы показывали в музее «Гараж» на выставке «Новый декор» и в Русском музее на проекте «Врата и двери». Ее произведения хранятся в собраниях Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, ММАМ и других.
Сейчас выставка Желудь «Абзац» проходит в московской PA Gallery. На сайте галереи так описывается проект: «В апреле художница Аня Желудь оказалась в больнице в тяжелом состоянии и перестала выходить с кем‑либо на связь. Все, что успела передать нам Аня до потери контакта, — это слово „абзац“ (его она много раз повторяла на последней встрече), желание открыть проект в начале мая (будто предчувствуя сбои в сети в эти дни) и несколько десятков почти абстрактных скульптур из металлического прута. Получившаяся выставка стала отражением внезапной изоляции художницы».
В PA Gallery рассказали «Фонтанке», что в последнее время Желудь жила в подмосковной деревне Аринино.
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