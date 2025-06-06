Умерла художница Анна Желудь

Сейчас выставка Желудь «Абзац» проходит в московской PA Gallery. На сайте галереи так описывается проект: «В апреле художница Аня Желудь оказалась в больнице в тяжелом состоянии и перестала выходить с кем‑либо на связь. Все, что успела передать нам Аня до потери контакта, — это слово „абзац“ (его она много раз повторяла на последней встрече), желание открыть проект в начале мая (будто предчувствуя сбои в сети в эти дни) и несколько десятков почти абстрактных скульптур из металлического прута. Получившаяся выставка стала отражением внезапной изоляции художницы».