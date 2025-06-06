«Ресторан „Барати“» и «Битва в парке Арлонга»: LEGO представила наборы по вселенной «One Piece»

LEGO официально представила серию конструкторов по вселенной «One Piece».
В основу наборов легла Netflix-экранизация культовой манги Эйитиро Оды. Линейка поступит в продажу 1 августа и включает сразу семь конструкторов — от компактных игровых сцен до масштабной модели ресторана «Барати».
Все они воссоздают ключевые моменты, персонажи и локации первого сезона. Например, набор «Хижина в ветряной мельнице» (299 деталей, 30 долларов) показывает начало истории — родную деревню Луффи, где он впервые получает плод гому-гому. Здесь же есть мини-фигурки юного Луффи, Шанкса и Макино.
Для фанатов сражений подготовили «Цирк Багги-клоуна» (55 долларов), благодаря которой можно воссоздать сцену сражения с Багги с фигурками самого злодея, а также Луффи, Зоро и Нами.
А в «Битве в парке Арлонга» (80 долларов) можно собрать сцену противостояния с Арлонгом: здесь есть уникальная фигурка Луффи с растянутыми руками, а также Чу, Усопп и Нами.
Самым ожидаемым набором стал «Корабль „Гоинг Мерри“» за 140 долларов. В нем собрана вся команда пиратов Соломенной Шляпы: Луффи, Нами, Усопп, Зоро и Санджи. У корабля есть проработанный интерьер и паруса с символом команды.
Флагманом коллекции стал огромный набор «Плавучий ресторан „Барати“» за 330 долларов. Он включает 3402 детали, несколько этажей ресторана, пирс и 10 мини-фигурок, включая Зеффа, Михоука, Коби, Гарпа и Санджи в поварской форме. Это коллекционный набор для взрослых, полный отсылок к сериалу.
Также в коллекцию вошли две фирменные фигурки BrickHeadz — Луффи и Багги, каждая по 10 долларов, выполненные в узнаваемом тиби-стиле.