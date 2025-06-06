Софи Тернер сбегает в горы от внимания прессы в триллере «Доверия»

Вскоре выясняется, что героиня находится в арендованном доме совсем не одна. Согласно синопсису, знаменитость предает человек, которому она доверяла больше всего, — и она оказывается в ловушке. Девушке приходится вступить в жестокую игру на выживание в месте, где негде спрятаться, но откуда можно сбежать.