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Софи Тернер сбегает в горы от внимания прессы в триллере «Доверия»

Фото: Paramount

На ютуб-канале Paramount Movies опубликовали трейлер триллера «Доверие» («Trust»), главную роль в котором исполнила звезда «Игры престолов» Софи Тернер.

Актриса сыграла в фильме голливудскую звезду, которая после публичного скандала спасается от внимания прессы и даже собственного менеджера в уединенном домике в горах. Но девушке не удается отдохнуть в живописном местечке.

Вскоре выясняется, что героиня находится в арендованном доме совсем не одна. Согласно синопсису, знаменитость предает человек, которому она доверяла больше всего, — и она оказывается в ловушке. Девушке приходится вступить в жестокую игру на выживание в месте, где негде спрятаться, но откуда можно сбежать.

Актерский состав триллера дополнили Риз Койро, Билли Кэмпбелл, Питер Менсах, Форрест Гудлак, Джанни Паоло, Рената Вака и Кэти Сагал. Режиссером фильма стала Карлсон Янг («Пылающий мир»), сценаристом — Джиджи Леванджи («Мачеха»).

Картина выйдет в кинопрокат в конце лета. Премьера в избранных кинотеатрах запланирована на 22 августа.

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