Сэмюэл Л. Джексон рассказал, как чуть не погиб на рельсах нью-йоркского метро

«Я сидел там и думал что‑то типа „Вот черт, я сейчас умру“. Я мог видеть, как приближался тоннель, и ничего не мог найти, за что можно было бы схватиться и держаться, чтобы быть ближе к поезду и не погибнуть в тоннеле», — поделился актер.