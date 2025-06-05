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Сэмюэл Л. Джексон рассказал, как чуть не погиб на рельсах нью-йоркского метро

Фото: Mad Sad Bad/YouTube

Американский актер Сэмюэл Л. Джексон, известный по фильмам «Криминальное чтиво» и «1408», чуть не погиб на рельсах в метрополитене Нью-Йорка. Об этом он рассказал в подкасте Mad Sad Bad.

Артист вспомнил, как в 1988 году заходил в двери последнего вагона поезда на «чертовски длинной станции». Двери неожиданно захлопнулись, и нога Джексона застряла в них.

Машинист поезда не увидел случившегося, и состав тронулся прямо вместе с будущим лауреатом премии «Оскар». Джексону не удалось высвободить ногу, так что он буквально повис на дверях вагона.

«Я сидел там и думал что‑то типа „Вот черт, я сейчас умру“. Я мог видеть, как приближался тоннель, и ничего не мог найти, за что можно было бы схватиться и держаться, чтобы быть ближе к поезду и не погибнуть в тоннеле», — поделился актер.

Инцидент произошел за несколько дней до Рождества и потому Джексон думал, пока поезд тащил его в тоннель, о том, каким грустным получится праздник в этом году. К счастью, поезд замедлился и остановился прямо перед входом в тоннель.

Ранее Джексон уже упоминал несчастный случай в метро в интервью Vanity Fair в 2021 году. Тогда актер рассказал, что повредил в инциденте крестообразную связку и мениск, в результате чего провел 10 месяцев на костылях и целый год в реабилитационном центре.

Позднее Джексон подал в суд на транспортное управление Нью-Йорка и получил компенсацию в размере 540 тысяч долларов. В новом интервью артист добавил, что во время судебного разбирательства узнал, почему поезд тогда все же остановился. Пассажир поезда «дернул аварийный шнур». Он «был на костылях», отметил Джексон.

«Все остальные там пытались открыть дверь, вытащить мою ногу из двери, толкали, пихали, тянули и пытались снять с меня ботинок. А он тянулся к аварийному шнуру, и в конце концов дернул его и остановил», — рассказал актер.

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