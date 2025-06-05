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Сериал по роману «Институт» Стивена Кинга выйдет в июле на MGM+

Кадр: MGM+

Сериал «Институт», основанный на одноименном романе классика триллера Стивена Кинга, выйдет 13 июля на стриминговом сервисе MGM+. Об этом сообщил Deadline.

Шоу из восьми эпизодов срежиссировал Джек Бендер («Извне») по сценарию Бенджамина Кавелла («Противостояние»). Проект рассказывает о подростке-гение Люке Эллисе, которого похищают. Мальчик просыпается в Институте — учреждении, куда насильно помещают детей с необычными способностями.

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Пока Люк разбирается, где он оказался, в соседнем городе появляется преследуемый призраками прошлого экс-полицейский Тим Джеймисон. Тим намерен начать новую жизнь, но его спокойствие не продлится долго, ведь его пути пересекутся с Люком.

Роль Люка в телеадаптации исполнил Джо Фримен. В образе Тима в шоу предстал Бен Барнс («Портрет Дориана Грея»). В сериале снялись также Мэри-Луиз Паркер, Симона Миллер, Фионн Лэрд, Ханна Голуэй, Джулиан Ричингс, Роберт Джой и Мартин Роуч.

Продюсерами проекта выступили Бендер, Кавелл, Кинг, Гэри Барбер, Сэм Шеридан и Эд Редлих. Сериал выпустит студия Amazon MGM Studios.

Стивен Кинг опубликовал роман «Институт» в 2019 году. Книгу встретили преимущественно положительно, хотя критики отмечали, что ее тема вторична для творчества писателя. О готовящейся экранизации романа стало известно в 2024 году.

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