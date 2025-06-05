Энг Ли экранизирует роман Си Памжань «Сколько золота в этих холмах»

Тайваньский режиссер Энг Ли, снявший «Жизнь Пи» и «Горбатую гору», экранизирует дебютный роман китайской писательницы Си Памжань «Сколько золота в этих холмах». Об этом сообщил Deadline.
Картина расскажет о осиротевших детях иммигрантов, которые внезапно оказались одни в стране, которая отрицает их существования. Спасаясь от угроз шахтерского городка, они отправляются в путь, чтобы похоронить отца.
По пути герои сталкиваются с гигантскими костями буйвола, отпечатками тигриных лап и призрачными пустынными ландшафта, а также с семейными тайнами и соперничеством между собой.
Сценарий будущей ленты написал Хансоль Юнг. Когда проект начнут снимать, пока не уточняется. В настоящее время Ли работает на байопиком об актере Брюсе Ли.
Си Памжань, в прошлом студентка Брауновского университета и Кембриджа, выпустила свою первую книгу «Сколько золота в этих холмах» в 2020 году и попала с ней в лонг-лист Букеровской премии.
Роман получил восторженные отзывы критики. Он был основан на личном опыте автора, которая в возрасте 22 лет потеряла отца. Следом за первой книгой Си Памжань опубликовала вторую — «Земля молока и меда».