Звезда «Индианы Джонса» и «Властелина колец» Джон Рис-Дэвис снимется в комедии «Поместье Оверхилл»

Британский актер Джон Рис-Дэвис, наиболее известный по роли Гимли в трилогии «Властелин колец» и роли Саллаха во франшизе «Индиана Джонс», снимется в комедии «Поместье Оверхилл» («Overhill Manor»). Об этом сообщил Deadline.