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Звезда «Индианы Джонса» и «Властелина колец» Джон Рис-Дэвис снимется в комедии «Поместье Оверхилл»

Фото: Syfy

Британский актер Джон Рис-Дэвис, наиболее известный по роли Гимли в трилогии «Властелин колец» и роли Саллаха во франшизе «Индиана Джонс», снимется в комедии «Поместье Оверхилл» («Overhill Manor»). Об этом сообщил Deadline.

Партнером артиста по проекту станет Пэрис Броснан, известный по «Нечестивой троице». Броснан сыграет проблемного старшеклассника, а Рис-Дэвис — мятежного ветерана войны. Между героями, по сюжету, сформируется неожиданная связь.

Два совсем не похожих мужчины найдут общий язык и предложат свежий взгляда на то, как дружба может преодолевать рамки поколений. Действие фильма развернется в городе Хантингтон, штат Индиана.

Режиссером картины станет дебютант Лэнс Кларк. Сценарий проекта написала Эрика Ли Дик. Съемки уже стартовали, они проходят в Индиане. Создает комедию продакшн-компания Forester Film.

Продюсерами выступают Мэтт Уэбб, Кларк и Айзек Норрис. Актерский состав дополняют Бетани Энн Линд («Озарк»), Эрик Менденхол («Ходячие мертвецы»), Синди Джексон, София Эченду и Тайлер С. Тони.

«„Поместье Оверхилл“ — это фильм о том, что значит быть увиденным, услышанным и рисковать ради того, для кого ты совсем не ожидал. Мы верим, что эта история, соединяющая поколения, вдохновит зрителей», — прокомментировал Кларк.

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