Ченнинг Татум и Брэд Питт спродюсируют фильм о мотогонках на острове Мэн

Американские актеры Ченнинг Татум («Подай знак», «Шаг вперед») и Брэд Питт («Бойцовский клуб», «Однажды в… Голливуде») спродюсируют фильм о турнире по мотогонкам Isle of Man Tourist Trophy Race. Об этом написал Deadline.
Татум исполнит в картине главную роль. Режисером проекта выступит Рид Кэролин, уже работавший с актером на съемках драмеди «Лулу и Бриггс». Кэролин написал сценарий ленты вместе с Джейсоном Келлером и Брайаном Джонсоном.
Детали сюжета будущего фильма держатся в секрете. Известно, что Татум и Питт задумали не только игровой проект, но и документальную ленту. Видеоматериал для последней уже сняли во время прошлогодних соревнований Isle of Man TT.
Документальная картина будет состоять из четырех 45-минутных эпизодов. Она расскажет о гонщиках-экстремалах, преследующих свои мечты вопреки рискам. Проект исследует последствия выбора столь опасного призвания.
Isle of Man Tourist Trophy — старейшее в мире автоспортивное событие. Первую гонку провели на острове Мэн в 1907 году. Турнир считают одним из самых престижных и самых опасных мотосоревнований в мире.