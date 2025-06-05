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Ченнинг Татум и Брэд Питт спродюсируют фильм о мотогонках на острове Мэн

Фото: Markus Laanisto/Unsplash

Американские актеры Ченнинг Татум («Подай знак», «Шаг вперед») и Брэд Питт («Бойцовский клуб», «Однажды в… Голливуде») спродюсируют фильм о турнире по мотогонкам Isle of Man Tourist Trophy Race. Об этом написал Deadline.

Татум исполнит в картине главную роль. Режисером проекта выступит Рид Кэролин, уже работавший с актером на съемках драмеди «Лулу и Бриггс». Кэролин написал сценарий ленты вместе с Джейсоном Келлером и Брайаном Джонсоном.

Детали сюжета будущего фильма держатся в секрете. Известно, что Татум и Питт задумали не только игровой проект, но и документальную ленту. Видеоматериал для последней уже сняли во время прошлогодних соревнований Isle of Man TT.

Документальная картина будет состоять из четырех 45-минутных эпизодов. Она расскажет о гонщиках-экстремалах, преследующих свои мечты вопреки рискам. Проект исследует последствия выбора столь опасного призвания.

Isle of Man Tourist Trophy — старейшее в мире автоспортивное событие. Первую гонку провели на острове Мэн в 1907 году. Турнир считают одним из самых престижных и самых опасных мотосоревнований в мире.

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