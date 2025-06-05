Ник Джонас сыграет Пола Стэнли в фильме о группе Kiss «Shout It Out Loud»

Американский актер и певец Ник Джонас, известный по бойз-бенду Jonas Brothers и фильму «Camp Rock: Музыкальные каникулы», снимется в ленте о культовой рок-группе Kiss. Об этом сообщил Deadline.
В картине, которая будет называться «Shout It Out Loud», Джонас сыграет солиста коллектива Пола Стэнли. По информации СМИ, артист сам исполнит вокальные партии, однако ему потребуется время на подготовку к роли.
Режиссером фильма выступит американский кинематографист МакДжи, снявший «Ангелов Чарли» и «Терминатор: Да придет спаситель». Лента расскажет о формировании легендарного бенда в 1970-х годах.
Над сценарием будущей картины работает Даррен Лемке. Финансирует проект компания STX. Съемки, как ожидается, начнутся в конце 2025-го или в начале 2026 года.
Продюсерами ленты станут участники Kiss Стэнли и Джин Симмонс. В создании фильма принимают участие также Марк Кэнтон, Док МакГи, Джоди Герсон, Брюс Резникофф и Дэвид Блэкман.