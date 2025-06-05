В ДК «Кристалле» пройдет вечеринка-афтерпати в рамках Beat Film Festival

Beat Film Festival стартовал 5 июня и продлится до 15 июня. В особом фокусе программы — наследие режиссера Дэвида Линча. На BFF покажут сборник короткометражек режиссера «Линч: Начало», фильм с его воспоминаниями о творческом становлении «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве», а также ленту с детальным разбором главных работ режиссера «Линч/Оз».