В ДК «Кристалле» пройдет вечеринка-афтерпати в рамках Beat Film Festival

6 июня во дворе ДК «Кристалла» пройдет афтерпати после показа фильма «Electronic Body Music: Тело, бит, машина» в рамках Beat Film Festival.
В этот вечер за пульт встанут Стерео Ширина (live + DJ set), Discours Synthétique (live), Séxstasy, Andrey Kling, Sad Alien, DJ Don’t Judge, Таня Андрианова, Виктор Кудряшов, Eostra, Dasha Stish.
До 22:00 вход на мероприятие бесплатный по предварительной регистрации. После этого попасть на вечеринку можно только по билетам. Цена — 1500 рублей.
Beat Film Festival стартовал 5 июня и продлится до 15 июня. В особом фокусе программы — наследие режиссера Дэвида Линча. На BFF покажут сборник короткометражек режиссера «Линч: Начало», фильм с его воспоминаниями о творческом становлении «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве», а также ленту с детальным разбором главных работ режиссера «Линч/Оз».
В секцию документалок о музыке вошли «Electronic Body Music: тело, бит, машина» о жанре EBM, «The Beatles: О чем говорил Нью-Йорк» о концерте легендарной группы в американском мегаполисе, байопик о группе Pavement («Метод Pavement») и биография дивы нью-йоркского музыкального авангарда Мередит Монк («Монк в деталях»).