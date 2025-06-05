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Культовый трек Talking Heads «Psycho Killer» получил первый клип с Сиршей Ронан в главной роли

Фото: Talking Heads

Группа Talking Heads выпустила первый официальный клип на культовый трек «Psycho Killer» к 50-летию первого концерта.

Режиссером ролика выступил Майк Миллс, номинированный на «Оскар» за «Женщин ХХ века». Главную и единственную роль сыграла Сирша Ронан. Несмотря на название песни, клип получился не про насилие и безумие, а про эмоциональное выгорание и одиночество в повседневной жизни.

В видео показывается 13 повторяющихся дней из жизни героини, чья рутина наполнена усталостью, тревогой, гневом и моментами прозрения. Люди вокруг нее почти не замечают этих всплесков — и именно это делает ее внутреннюю борьбу особенно яркой.

Каждый день в клипе — это эмоциональный эпизод: от апатии и усталости до ярости и катарсиса. В финале героиня обретает спокойствие и принятие.

Talking Heads, давно не выступающие вместе, одобрили клип. Миллс рассказал, что идея ролика пришла к нему мгновенно и он сразу понял, что для этого нужен сильный актер.

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