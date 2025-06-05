Культовый трек Talking Heads «Psycho Killer» получил первый клип с Сиршей Ронан в главной роли

В видео показывается 13 повторяющихся дней из жизни героини, чья рутина наполнена усталостью, тревогой, гневом и моментами прозрения. Люди вокруг нее почти не замечают этих всплесков — и именно это делает ее внутреннюю борьбу особенно яркой.