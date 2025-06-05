Британский актер Том Фелтон вернется к роли Драко Малфоя в бродвейской постановке «Гарри Поттер и проклятое дитя». Об этом написал Variety.
Спектакль с участием Фелтона можно будет посмотреть с 11 ноября 2025 года по 22 марта 2026 года. Для артиста будущее шоу станет дебютом на Бродвее. Фелтон сыграет повзрослевшего Драко, который стал отцом.
«Быть частью фильмов о Гарри Поттере было одной из величайших почестей в моей жизни. Присоединиться к этой постановке — это для меня момент замыкания круга, потому что, когда я начну играть в „Проклятом дитя“ этой осенью, я буду в том же возрасте, что и Драко в пьесе», — поделился Фелтон.
Актер назвал опыт возвращения к своему знаковому персонажу «сюрреалистичным». «Я взволнован тем, что смогу увидеть его историю и поделиться ею с величайшим сообществом поклонников в мире», — добавил он.
«Гарри Поттер и проклятое дитя» — пьеса, которую впервые представили летом 2016 года в лондонском театре «Палас». Ее авторами стали Джек Торн, Джон Тиффани и Джоан Роулинг, создательница серии книг о Гарри Поттере.
Спектакль рассказал о жизни главных героев поттерианы спустя 19 лет. К этому моменту Гарри, Рон, Гермиона и их сокурсник Драко Малфой женились и растят детей. По иронии судьбы сыновья Драко и Гарри оказываются на одном факультете в школе волшебства Хогвартс и становятся близкими друзьями.
Бродвейская версия постановки будет сокращенной: изначально у шоу было две части. Спектакль будет длиться три с половиной часа. Кто сыграет в нем, помимо Фелтона, пока неясно. Продюсерами проекта выступят Соня Фридман и Колин Каллендер.