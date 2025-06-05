Том Фелтон вернется к роли Драко Малфоя в бродвейской постановке «Гарри Поттер и проклятое дитя»

Bravest и Canyoan выпустили каменные ботинки, покрытые мхом, за 110 долларов
Ник Джонас сыграет Пола Стэнли в фильме о группе Kiss «Shout It Out Loud»
В ДК «Кристалле» пройдет вечеринка-афтерпати в рамках Beat Film Festival
Вышел первый трейлер «Дракулы» Люка Бессона
В США представили генетический «редактор» эмбрионов при ЭКО
Умер актер из сериала «Бандитский Петербург» Константин Шелестун
Дженнифер Лопес в тизере-трейлере мюзикла «Поцелуй женщины-паука»
Дакота Джонсон не считает себя виновной в провале «Мадам Паутины»
A24 показала трейлер документального фильма «Архитектон» Виктора Косаковского
В Steam вышла инди-RPG Deltarune. Игра возглавила глобальный топ продаж и обогнала Counter-Strike 2
У Мавзолея Ленина массовые очереди из‑за закрытия на реставрацию
Бабуины сняли несколько видео на айфон, который упал к ним в вольер
50 спикеров и секретный концерт: в Москве пройдет фестиваль для гиков и айтишников True Tech Day
Silent Hill f, 007: First Light и Nioh 3 — Sony представила трейлеры будущих игр
Умер сооснователь «Аквариума» Анатолий Гуницкий
Бритни Спирс выпустила коллаборацию с Balenciaga
Посмотрите полный трейлер сериала «Чужой: Земля»
Звезды «Игры престолов» и «Острых козырьков» снимутся в криминальном сериале «Небылицы и убийства»
В третьем сезоне «Вампиров средней полосы» Глеба Калюжного заменит Тимофей Кочнев
Группа «Конъюнктура» сыграет первый акустический концерт с оркестром в Петербурге
Мужчины-мамочки: в Китае одинокие женщины платят незнакомцам за объятия
Показываем эксклюзивный фрагмент фильма «Ровесник», который выходит в российский прокат
Таиланд не будет сокращать срок безвизового пребывания для россиян
«Становлюсь мужиком, не зациклен на деньгах, захожу в прайм»: главное из интервью Дани Милохина
Какаду научились пить из фонтанчиков с поворотной ручкой
Исследование: 70% российских школьников считают, что родители обязаны платить за их обучение в вузе
Иностранные авиакомпании рассматривают перенос рейсов из Москвы в Петербург
Моргенштерн вышел из рехаба

Том Фелтон вернется к роли Драко Малфоя в бродвейской постановке «Гарри Поттер и проклятое дитя»

Фото: cursedchildus

Британский актер Том Фелтон вернется к роли Драко Малфоя в бродвейской постановке «Гарри Поттер и проклятое дитя». Об этом написал Variety.

Спектакль с участием Фелтона можно будет посмотреть с 11 ноября 2025 года по 22 марта 2026 года. Для артиста будущее шоу станет дебютом на Бродвее. Фелтон сыграет повзрослевшего Драко, который стал отцом.

«Быть ​​частью фильмов о Гарри Поттере было одной из величайших почестей в моей жизни. Присоединиться к этой постановке — это для меня момент замыкания круга, потому что, когда я начну играть в „Проклятом дитя“ этой осенью, я буду в том же возрасте, что и Драко в пьесе», — поделился Фелтон.

Актер назвал опыт возвращения к своему знаковому персонажу «сюрреалистичным». «Я взволнован тем, что смогу увидеть его историю и поделиться ею с величайшим сообществом поклонников в мире», — добавил он.

«Гарри Поттер и проклятое дитя» — пьеса, которую впервые представили летом 2016 года в лондонском театре «Палас». Ее авторами стали Джек Торн, Джон Тиффани и Джоан Роулинг, создательница серии книг о Гарри Поттере.

Спектакль рассказал о жизни главных героев поттерианы спустя 19 лет. К этому моменту Гарри, Рон, Гермиона и их сокурсник Драко Малфой женились и растят детей. По иронии судьбы сыновья Драко и Гарри оказываются на одном факультете в школе волшебства Хогвартс и становятся близкими друзьями.

Бродвейская версия постановки будет сокращенной: изначально у шоу было две части. Спектакль будет длиться три с половиной часа. Кто сыграет в нем, помимо Фелтона, пока неясно. Продюсерами проекта выступят Соня Фридман и Колин Каллендер.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами