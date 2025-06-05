Вышел первый трейлер «Дракулы» Люка Бессона

LBP Productions опубликовала первый трейлер фильма «Дракула» Люка Бессона. Во Франции лента выйдет в прокат 30 июля.
По сюжету Дракула живет ради любви к жене Елизавете. Вернувшись с войны, граф узнает о смерти любимой. Позже он понимает, что спустя годы девушка может возродиться, и потому обрекает себя на бессмертие и становится вампиром. Спустя 400 лет Влад III Цепеш вновь встречает свою любовь в облике юной Мины.
Главные роли исполнили Калеб Ландри Джонс («Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Догмен»), Кристоф Вальц («Джанго освобожденный», «Бесславные ублюдки»), Зои Блю («Жесты любви», «Институт Роузвуд») и Матильда Де Анджелис («Леонардо», «Отыграть назад»).
В России картина выйдет 11 сентября. Дистрибьютором станет «Атмосфера кино», а правообладателем ленты в РФ ― «Маурис Филм». Вслед за трейлером «Дракулы» был представлен его первый постер.
Это не первая экранизация «Дракулы» ― одноименного романа Брэма Стокера. Ранее в кино графа воплощали многие актеры, но самые запоминающиеся и культовые: Бела Лугоши в фильме «Дракула» (1931), Кристофер Ли в серии фильмов студии «Hammer» (1957–1976), Клаус Кински в «Носферату: Призрак ночи» (1979), Гэри Олдман в «Дракуле Брэма Стокера» (1992) и Лесли Нильсен в пародийном фильме «Дракула: Мертвый и довольный» (1995).