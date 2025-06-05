Вышел первый трейлер «Дракулы» Люка Бессона

По сюжету Дракула живет ради любви к жене Елизавете. Вернувшись с войны, граф узнает о смерти любимой. Позже он понимает, что спустя годы девушка может возродиться, и потому обрекает себя на бессмертие и становится вампиром. Спустя 400 лет Влад III Цепеш вновь встречает свою любовь в облике юной Мины.