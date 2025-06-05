В США представили генетический «редактор» эмбрионов при ЭКО

Компания Nucleus Genomics представила Nucleus Embryo — систему для генетического «редактора» эмбрионов при ЭКО. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Продукт позиционируется как первая в мире платформа, позволяющая родителям, проходящим процедуру ЭКО, получить полную генетическую картину каждого эмбриона.
Издание подчеркивает, что это своего рода «панель управления», где отображается вероятность развития более 900 заболеваний у эмбрионов, а также информация о внешности (цвет глаз, волос, склонность к облысению), интеллекте и других особенностях.
Генеральный директор компании Киян Садеги подчеркнул, что никакой генетической модификации при этом не происходит — родители лишь получают возможность отсеивать эмбрионы, которые не соответствуют их предпочтениям. Услуга обойдется в 6000 долларов.
Сторонники технологии видят в этом способ снизить риск тяжелых заболеваний у детей, включая наследственные болезни. Критики же считают, что речь идет не об «улучшении» детей, а о попытке создать «идеального» ребенка, исходя из субъективных критериев. Это поднимает серьезные этические вопросы: как это повлияет на общество, детей и само понятие родительства.