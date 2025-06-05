В США представили генетический «редактор» эмбрионов при ЭКО

Сторонники технологии видят в этом способ снизить риск тяжелых заболеваний у детей, включая наследственные болезни. Критики же считают, что речь идет не об «улучшении» детей, а о попытке создать «идеального» ребенка, исходя из субъективных критериев. Это поднимает серьезные этические вопросы: как это повлияет на общество, детей и само понятие родительства.