Умер актер из сериала «Бандитский Петербург» Константин Шелестун

Умер актер Константин Шелестун, ему было 50 лет. Об этом сообщила пресс-служба «Небольшого драматического театра» Петербурга.
«В глубоком потрясении мы соболезнуем родным Кости и всем, кто его знал», — говорится на сайте.
Причина смерти актера не разглашается. О месте и времени прощания будет объявлено дополнительно.
Константин Шелестун родился 23 февраля 1975 года в Павлодаре. В 2002 году окончил СПбГАТИ, в тому же году попал в труппу «Небольшого драматического театра» Льва Эренбурга. Преподавал в мастерской Эренбурга в Российском институте сценических искусств.
Среди театральных образов Шелестуна — Бубнов в «На дне» Горького, главная роль в «Иванове» и Вершинин в «Трех сестрах» Чехова. В кино снимался с 2001 года. Самые известные фильмы с его участием — «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Опера», «Космос как предчувствие», «Литейный». Последняя работа — ситком «Дорогой родственник», который вышел в феврале этого года.