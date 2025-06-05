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Умер актер из сериала «Бандитский Петербург» Константин Шелестун

Фото: Vayt Media

Умер актер Константин Шелестун, ему было 50 лет. Об этом сообщила пресс-служба «Небольшого драматического театра» Петербурга.

«В глубоком потрясении мы соболезнуем родным Кости и всем, кто его знал», — говорится на сайте.

Причина смерти актера не разглашается. О месте и времени прощания будет объявлено дополнительно.

Константин Шелестун родился 23 февраля 1975 года в Павлодаре. В 2002 году окончил СПбГАТИ, в тому же году попал в труппу «Небольшого драматического театра» Льва Эренбурга. Преподавал в мастерской Эренбурга в Российском институте сценических искусств.

Среди театральных образов Шелестуна — Бубнов в «На дне» Горького, главная роль в «Иванове» и Вершинин в «Трех сестрах» Чехова. В кино снимался с 2001 года. Самые известные фильмы с его участием — «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Опера», «Космос как предчувствие», «Литейный». Последняя работа — ситком «Дорогой родственник», который вышел в феврале этого года.

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