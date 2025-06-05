Умер актер из сериала «Бандитский Петербург» Константин Шелестун

Среди театральных образов Шелестуна — Бубнов в «На дне» Горького, главная роль в «Иванове» и Вершинин в «Трех сестрах» Чехова. В кино снимался с 2001 года. Самые известные фильмы с его участием — «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Опера», «Космос как предчувствие», «Литейный». Последняя работа — ситком «Дорогой родственник», который вышел в феврале этого года.