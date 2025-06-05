A24 показал трейлер документального фильма «Архитектон» Виктора Косаковского

На ютуб-канале А24 опубликовали трейлер документального фильма «Архитектон», снятого российским режиссером Виктором Косаковским.
Лента участвовала в конкурсной программе 74-го Берлинского кинофестиваля. Она описывалась как «размышление об архитектуре, о том, как проектирование и строительство зданий демонстрирует разрушительную силу истории, но одновременно дает надежду на лучшее будущее».
Косаковский выступит постановщиком и сценаристом картины. Центральную роль в ней исполнил итальянский архитектор Микеле Де Лукки, создавший Мост Мира в Тбилиси и Дворец правосудия в Батуми.
Когда «Архитектон» выйдет в кинопрокат, пока неясно. На данный момент фильм получил 93% свежести на портале Rotten Tomatoes. Высоко его оценили не только зарубежные, но и российские критики.
Виктор Косаковский известен по таким документальным работам как «Да здравствуют антиподы!» и «Гунда». Свой фильм «Акварель» кинематографист представлял на Венецианском кинофестивале. Еще в 1997 году Косаковский удостоился почетной премии на кинофестивале в Карловых Варах. Также он — лауреат премий «Ника» и «Триумф».