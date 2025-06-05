A24 показал трейлер документального фильма «Архитектон» Виктора Косаковского

Виктор Косаковский известен по таким документальным работам как «Да здравствуют антиподы!» и «Гунда». Свой фильм «Акварель» кинематографист представлял на Венецианском кинофестивале. Еще в 1997 году Косаковский удостоился почетной премии на кинофестивале в Карловых Варах. Также он — лауреат премий «Ника» и «Триумф».