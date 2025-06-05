Bravest и Canyoan выпустили каменные ботинки, покрытые мхом, за 110 долларов

Это не первое сотрудничество Bravest и Canyoan. Ранее они выпустили также завирусившиеся Toe Slides в виде пальца с ногтем. Пары тоже были разработаны из легкого вспененного полимера EVA и расписаны вручную, чтобы имитировать внешний вид и текстуру.