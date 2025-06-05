Bravest и Canyoan выпустили каменные ботинки, покрытые мхом, за 110 долларов

Студия Bravest выпустила «каменную обувь» Rock Shoe. Одна пара обойдется в 110 долларов (около 8700 р.).
Смелая и нестандартная обувь создана совместно с художником Canyoan. Она вдохновлена природной эстетикой и напоминает покрытый мхом камень.
Модель выполнена из легкой EVA-пены и детально окрашена вручную. Тираж Rock Shoe ограничен.
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© Bravest
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© Bravest
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© Bravest
Это не первое сотрудничество Bravest и Canyoan. Ранее они выпустили также завирусившиеся Toe Slides в виде пальца с ногтем. Пары тоже были разработаны из легкого вспененного полимера EVA и расписаны вручную, чтобы имитировать внешний вид и текстуру.
© Bravest