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Дженнифер Лопес в тизере-трейлере мюзикла «Поцелуй женщины-паука»

Фото: Jennifer Lopez/YouTube

На ютуб-канале Джениффер Лопес опубликовали тизер-трейлер экранизации мюзикла «Поцелуй женщины-паука» с певицей в главной роли. В прокат фильм выйдет 11 октября.

В фильме смешивается реальность и фантазия. Во время господства военного режима в Аргентине 1981 года в тюремную камеру к одному из членов сопротивления Валентину (Диего Луна) заселяют говорливого Молину (Тонатиу). Новый заключенный пытается завязать беседу о поп-культуре, пока Валентин читает марксистскую литературу.

После многочисленных попыток Молине удается соблазнить соседа пересказом своего любимого мюзикла «Поцелуй женщины-паука» с аргентинской кинозвездой Ингрид Луной (Дженнифер Лопес). Ее самая известная роль — женщина-паук, способная убивать своих жертв с помощью поцелуя. Сокамерники сбегают от ужасов тюрьмы в вымышленный мир красивых женщин и элегантных джентльменов.

Видео: Jennifer Lopez/YouTube

Фильм снял Билл Кондон («Красавица и чудовище»). Он же написал сценарий вместе с Терренсом МакНэлли и Мануэлем Пуигом. Покажут ли ленту в России, пока неизвестно.

Оригинальный роман Мануэля Пуига вышел в 1976 году. В 1993 году мюзикл вышел на Бродвее и получил три премии «Тони».

Две предыдущие экранизации «Поцелуя женщины-паука» — мюзикл 1993 года и драма Эктора Бабенко 1985 года — завоевали любовь критиков и получили множество наград. Актер Уильям Херт получил «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за исполнение Молины (1985).

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