Дженнифер Лопес в тизере-трейлере мюзикла «Поцелуй женщины-паука»

В фильме смешивается реальность и фантазия. Во время господства военного режима в Аргентине 1981 года в тюремную камеру к одному из членов сопротивления Валентину (Диего Луна) заселяют говорливого Молину (Тонатиу). Новый заключенный пытается завязать беседу о поп-культуре, пока Валентин читает марксистскую литературу.