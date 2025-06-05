Дакота Джонсон не считает себя виновной в провале «Мадам Паутины»

«Это была не моя вина. Сейчас происходит так, что множество творческих решений принимаются комитетом. Или людьми, у которых вообще нет никакого творческого чутья. И в таких условиях очень трудно создать что‑то по-настоящему художественное. Или хотя бы просто развлекательное.