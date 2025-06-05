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Дакота Джонсон не считает себя виновной в провале «Мадам Паутины»

Фото: Marvel Entertainment

Дакота Джонсон прокомментировала в беседе с Los Angeles Times провал фильма «Мадам Паутина», вышедшего в феврале 2024 года.

Лента провалилась в прокате и получила низкие оценки как от зрителей, так и от кинокритиков. Однако Джонсон отметила, что такой результат — это не ее вина, а результат творческих проблем за кулисами.

«Это была не моя вина. Сейчас происходит так, что множество творческих решений принимаются комитетом. Или людьми, у которых вообще нет никакого творческого чутья. И в таких условиях очень трудно создать что‑то по-настоящему художественное. Или хотя бы просто развлекательное.

К сожалению, „Мадам Паутина“ началась как один проект, а потом превратилась в нечто совсем другое. Я просто оказалась частью этого процесса. Но так бывает. Большие фильмы терпят неудачу постоянно», — отметила актриса.

«Мадам Паутина» была одной из самых ожидаемых частей женской линейки супергеройских фильмов Sony. Помимо Джонсон в проекте снимались Сидни Суини, Исабела Мерсед, Селест О’Коннор, Тахар Рахим, Эмма Робертс и Адам Скотт.

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