У Мавзолея Ленина массовые очереди из‑за закрытия на реставрацию

У Мавзолея Ленина в Москве образовались очереди из‑за закрытия на реставрацию, пишет «Москвич Mag». «Со вчерашнего дня на Красной площади образовались огромные километровые очереди, которых не бывало уже давно, даже в разгар туристического сезона», — отмечает издание.
На прошлой неделе стало известно, что Мавзолей будет отрестоварирован. Реставрация обойдется Минкульту в 19,6 млн рублей, она должна завершиться в августа 2026 года. Согласно историко-культурной экспертизе, в конструкции нашли смещение наружных облицовочных плит, биопоражения стен из‑за плохой вентиляции, подвижки каркаса и шелушение краски.
С 1924 года в Мавзолее находится саркофаг с телом Владимира Ленина. Тело Иосифа Сталина находилось там с 1953 по 1961 год. С 1960 года объект имеет статус памятника истории и культуры федерального значения.