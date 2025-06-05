У Мавзолея Ленина массовые очереди из‑за закрытия на реставрацию

Умер сооснователь «Аквариума» Анатолий Гуницкий
Дженнифер Лопес в тизере-трейлере мюзикла «Поцелуй женщины-паука»
Дакота Джонсон не считает себя виновной в провале «Мадам Паутины»
A24 показал трейлер документального фильма «Архитектон» Виктора Косаковского
В Steam вышла инди-RPG Deltarune. Игра возглавила глобальный топ продаж и обогнала Counter-Strike 2
Бабуины сняли несколько видео на айфон, который упал к ним в вольер
50 спикеров и секретный концерт: в Москве пройдет фестиваль для гиков и айтишников True Tech Day
Silent Hill f, 007: First Light и Nioh 3 — Sony представила трейлеры будущих игр
Бритни Спирс выпустила коллаборацию с Balenciaga
Посмотрите полный трейлер сериала «Чужой: Земля»
Звезды «Игры престолов» и «Острых козырьков» снимутся в криминальном сериале «Небылицы и убийства»
В третьем сезоне «Вампиров средней полосы» Глеба Калюжного заменит Тимофей Кочнев
Группа «Конъюнктура» сыграет первый акустический концерт с оркестром в Петербурге
Мужчины-мамочки: в Китае одинокие женщины платят незнакомцам за объятия
Показываем эксклюзивный фрагмент фильма «Ровесник», который выходит в российский прокат
Таиланд не будет сокращать срок безвизового пребывания для россиян
«Становлюсь мужиком, не зациклен на деньгах, захожу в прайм»: главное из интервью Дани Милохина
Какаду научились пить из фонтанчиков с поворотной ручкой
Исследование: 70% российских школьников считают, что родители обязаны платить за их обучение в вузе
Иностранные авиакомпании рассматривают перенос рейсов из Москвы в Петербург
Моргенштерн вышел из рехаба
Из‑за кори еще два московских вуза перевели на дистант
На «Госуслугах» появятся адреса бомбоубежищ
Mattel открывает киностудию
Майки Мэдисон планирует сняться в фильме по рассказу Эдгара По от студии A24
«Нам пора летать»: вышел трейлер мюзикла «Злая: Навсегда» с Арианой Гранде
The Washington Post разрешит авторам-любителям публиковать статьи, созданные с помощью ИИ
Солист ABBA Бьорн Ульвеус назвал ИИ «замечательным инструментом» для написания музыки

У Мавзолея Ленина массовые очереди из‑за закрытия на реставрацию

Фото: Дмитрий Белицкий/агентство «Москва»

У Мавзолея Ленина в Москве образовались очереди из‑за закрытия на реставрацию, пишет «Москвич Mag». «Со вчерашнего дня на Красной площади образовались огромные километровые очереди, которых не бывало уже давно, даже в разгар туристического сезона», — отмечает издание.

На прошлой неделе стало известно, что Мавзолей будет отрестоварирован. Реставрация обойдется Минкульту в 19,6 млн рублей, она должна завершиться в августа 2026 года. Согласно историко-культурной экспертизе, в конструкции нашли смещение наружных облицовочных плит, биопоражения стен из‑за плохой вентиляции, подвижки каркаса и шелушение краски.

С 1924 года в Мавзолее находится саркофаг с телом Владимира Ленина. Тело Иосифа Сталина находилось там с 1953 по 1961 год. С 1960 года объект имеет статус памятника истории и культуры федерального значения.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами