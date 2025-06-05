Бабуины сняли несколько видео на айфон, который упал к ним в вольер

32-летняя Шахра Бахлул пришла в зоопарк Wildlands Adventure Zoo в городе Эммен и случайно уронила телефон в вольер с обезьянами. Женщина увидела, что приматы быстро окружили гаджет, и обратилась к сотруднику зоопарка. Она попросила, чтобы тот вернул ей телефон. Мужчина сообщил, что попробует это сделать, но если бабуины заберут устройство в свой ночной вольер, то его вернуть уже будет нельзя.