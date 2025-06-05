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Бабуины сняли несколько видео на айфон, который упал к ним в вольер

Кадр из видео. Фото: RTL News

В Нидерландах бабуины из зоопарка сняли несколько селфи и видеороликов на телефон, который упал к ним вольер. Об этом сообщает RTL News.

32-летняя Шахра Бахлул пришла в зоопарк Wildlands Adventure Zoo в городе Эммен и случайно уронила телефон в вольер с обезьянами. Женщина увидела, что приматы быстро окружили гаджет, и обратилась к сотруднику зоопарка. Она попросила, чтобы тот вернул ей телефон. Мужчина сообщил, что попробует это сделать, но если бабуины заберут устройство в свой ночной вольер, то его вернуть уже будет нельзя.

Вернувшись домой, Бахлул вошла в iCloud, чтобы посмотреть, сможет ли она сохранить данные с телефона, и увидела несколько роликов. Оказалось, что животные смогли включить камеру и снять себя на видео.

«Я подумала, что такого не может быть, — призналась Бахлул. — Бабуины сняли семь видеороликов. Одни длились несколько секунд, другие — несколько минут. Они снимали землю, но также и себя. На одном кадре все трое стоят вокруг телефона».

RTL News

Позже женщине вернули телефон, но он перестал работать, а экран был разбит. Посетительница зоопарка опубликовала снятые ролики в соцсетях, где они стали вирусными.

«Это действительно смешно, но я бы предпочла, чтобы мой телефон не падал в вольер. Я также боялась, что обезьяна съест кусок гаджета, никогда не знаешь, что произойдет», — отметила Бахлул.

Зоопарк написал на сайте, что бабуины «очень любопытны и нахальны, что приводит к многочисленным конфликтам с людьми». В зоопарке Эммена живет около 120 бабуинов.

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