В Steam вышла инди-RPG Deltarune. Игра возглавила глобальный топ продаж и обогнала Counter-Strike 2

В Steam вышла долгожданная инди-RPG Deltarune. После релиза игра сразу же ворвалась на вершину глобального топа продаж Steam, обогнав Counter-Strike 2, Dune: Awakening и Elden Ring: Nightreign.
Deltarune — это ролевая игра от Тоби Фокса, создателя легендарной инди-RPG Undertale. Новая игра выполнена в похожем стиле, но с более масштабной историей, новой боевой системой и интересными сюжетными поворотами.
Первая глава игры вышла 31 октября 2018 года как бесплатный сюрприз от Фокса, а вторая увидела свет в 2021-м. Третью и четвертую главы поклонники ждали почти четыре года, и только 4 июня этого года состоялся полноценный релиз.
По данным SteamDB, пиковый онлайн Deltarune на старте составил 133 930 игроков, что почти на 13 000% больше, чем у Undertale в день его выхода десять лет назад (1041 игрок).
Пока игра доступна на английском языке. В будущем ожидаются локализованные версии на испанском, французском, немецком, итальянском и португальском языках. Пользователи называют игру «настоящим триумфом» и «платой за десятилетнее ожидание», а Undertale тем временем продается всего за 1 доллар и снова бьет рекорды.