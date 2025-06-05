Sony провела традиционную летнюю презентацию State of Play, где рассказала о готовящихся проектах. На мероприятии показали больше двух десятков трейлеров как уже анонсированных, так и совершенно новых игр. Среди них ― продолжение Silent Hill, новый проект про Джеймса Бонда и долгожданная научная фантастика Pragmata. Собрали самое интересное.
Silent Hill f
Новая часть знаменитой хоррор-серии выйдет 25 сентября. Действие впервые перенесут из американского городка Сайлент-Хилл в Японию 1960-х годов. Главной героине ― старшекласснице Хинако Симидзу ― «предстоит исследовать родной город, который окутывается туманом и пугающе меняется». Silent Hill f выйдет на PS5, Windows и Xbox Series X|S.
007: First Light
Новую игру о Джеймсе Бонде разрабатывает датская студия IO Interactive, которая долгие годы развивала франшизу Hitman. О проекте было известно с 2020 года, но первый трейлер появился только сейчас. Проект описывается как интерактивное кино, где геймерам предстоит играть за молодого агента 007. Релиз ожидается в следующем году ― сперва для PS5, затем и для других платформ.
Pragmata
Capcom представила геймплейный трейлер амбициозной научно-фантастической игры. Проект, анонсированный в 2020 году, получил новое релизное окно ― 2026 год. Изначально игру хотели выпустить в 2022-м. Pragmata расскажет об астронавте и маленькой девочке-андроиде в антиутопическом мире недалекого будущего. Главные герои должны победить ИИ на разрушенной лунной станции и вернуться на Землю.
Marvel Tokon: Fighting Souls
Командный файтинг 4×4 с супергероями Marvel. На выбор игроков ― Железный человек, Человек-паук, Доктор Дум, Шторм, Мисс Марвел, Звездный Лорд, Призрачный гонщик и другие культовые персонажи. Игра появится на PS5 и ПК до конца 2025 года.
Nioh 3
Студия Team Ninja представила продолжение своей серии соулслайков. В прошлом она выпустила Wo Long: Fallen Dynasty и Rise of the Ronin. Как и в предыдущих играх, действие развернется в Японии в период Сэнгоку (между XV и XVII веками). Игрокам будет доступно два боевых стиля ― привычная для игроков техника самурая и более скоростной стиль ниндзя. Опробовать их получится в 2026 году.
Thief VR: Legacy of Shadow
Студия Maze Theory переносит легендарную серию Thief в VR. Играть предстоит не за Гаррета, а за героиню по прозвищу Сорока. Проект выйдет до конца года на Steam VR, Quest и PlayStation VR2.