Новую игру о Джеймсе Бонде разрабатывает датская студия IO Interactive, которая долгие годы развивала франшизу Hitman. О проекте было известно с 2020 года, но первый трейлер появился только сейчас. Проект описывается как интерактивное кино, где геймерам предстоит играть за молодого агента 007. Релиз ожидается в следующем году ― сперва для PS5, затем и для других платформ.