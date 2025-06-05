Бритни Спирс выпустила коллаборацию с Balenciaga

Бритни Спирс вместе с Balenciaga представила коллаборацию, пишет Hypebae.
Капсула стала частью последней коллекции дизайнера Демны Гвасалии для бренда. В нее вошли футболки, толстовки с капюшоном и бейсболки с автографами и изображениями поп-звезды. «Я всегда любила моду и была очень рада, когда Демна решил сотрудничать со мной для его последней коллекции на должности креативного директора Balenciaga. Надеюсь, что моим поклонникам она понравится так же сильно, как и мне! В качестве принта мы использовали одни из моих любимых снимков. Я так рада поделиться этим со всеми», — отметила Бритни.
Фото: balenciaga.com
Фото: balenciaga.com
Фото: balenciaga.com
Для коллаборации подготовили плейлист с ремиксами на хиты Бритни «Gimme More» и «Oops!.. I Did It Again». В него также вошли треки Charli XCX, Бейонсе, Дуа Липы, Эддисон Рей и Мадонны. Плейлист доступен на музыкальных площадках.
В марте Демна Гвасалия стал новым креативным директором модного дома Gucci. Он возглавлял Balenciaga на протяжении последних десяти лет.