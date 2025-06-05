Бритни Спирс выпустила коллаборацию с Balenciaga

Капсула стала частью последней коллекции дизайнера Демны Гвасалии для бренда. В нее вошли футболки, толстовки с капюшоном и бейсболки с автографами и изображениями поп-звезды. «Я всегда любила моду и была очень рада, когда Демна решил сотрудничать со мной для его последней коллекции на должности креативного директора Balenciaga. Надеюсь, что моим поклонникам она понравится так же сильно, как и мне! В качестве принта мы использовали одни из моих любимых снимков. Я так рада поделиться этим со всеми», — отметила Бритни.