50 спикеров и секретный концерт: в Москве пройдет фестиваль для гиков и айтишников True Tech Day

Уже в пятницу, 6 июня, стартует фестиваль для гиков, ИТ-экспертов и любителей технологий True Tech Day. Событие пройдет в «МТС Live Холл».
Гостей ждет насыщенная деловая программа, хардкорные челленджи, развлечения, стритфуд и афтепати с громким лайнапом. Фестиваль будет разделен на четыре тематических трека: Main, Science & Future, Engineering и AI & ML.
На главной сцене выступят более 50 спикеров — эксперты «МТС Web Services», «Яндекса», «Тинькофф Банка», «Сбера», AIRI, а также ученые из НИУ ВШЭ, МГУ, Сколтеха, UCAI и других передовых университетов. Доклады охватят самые острые и актуальные темы индустрии. Для тех, кто не сможет присутствовать лично, будет доступна онлайн-трансляция.
На площадке будет работать более 20 интерактивных зон, в том числе на свежем воздухе. Среди активностей — «Хакни Tesla» (реальный тест на взлом систем электрокара), программирование на батутах, ИИ-чекап на велотренажерах, воркшоп по созданию карманного ИИ-ассистента, роборейсинг и кибербар, тату-студия, стритфуд, а также батл-шоу «Плохие прогерские шутки», секретный концерт популярной группы и другое.