50 спикеров и секретный концерт: в Москве пройдет фестиваль для гиков и айтишников True Tech Day

На площадке будет работать более 20 интерактивных зон, в том числе на свежем воздухе. Среди активностей — «Хакни Tesla» (реальный тест на взлом систем электрокара), программирование на батутах, ИИ-чекап на велотренажерах, воркшоп по созданию карманного ИИ-ассистента, роборейсинг и кибербар, тату-студия, стритфуд, а также батл-шоу «Плохие прогерские шутки», секретный концерт популярной группы и другое.