Умер сооснователь группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий

«Становлюсь мужиком, не зациклен на деньгах, захожу в прайм»: главное из интервью Дани Милохина
Посмотрите полный трейлер сериала «Чужой: Земля»
Звезды «Игры престолов» и «Острых козырьков» снимутся в криминальном сериале «Небылицы и убийства»
В третьем сезоне «Вампиров средней полосы» Глеба Калюжного заменит Тимофей Кочнев
Группа «Конъюнктура» сыграет первый акустический концерт с оркестром в Петербурге
Мужчины-мамочки: в Китае одинокие женщины платят незнакомцам за объятия
Показываем эксклюзивный фрагмент фильма «Ровесник», который выходит в российский прокат
Таиланд не будет сокращать срок безвизового пребывания для россиян
Какаду научились пить из фонтанчиков с поворотной ручкой
Исследование: 70% российских школьников считают, что родители обязаны платить за их обучение в вузе
Иностранные авиакомпании рассматривают перенос рейсов из Москвы в Петербург
Моргенштерн вышел из рехаба
Из‑за кори еще два московских вуза перевели на дистант
На «Госуслугах» появятся адреса бомбоубежищ
Mattel открывает киностудию
Майки Мэдисон планирует сняться в фильме по рассказу Эдгара По от студии A24
«Нам пора летать»: вышел трейлер мюзикла «Злая: Навсегда» с Арианой Гранде
The Washington Post разрешит авторам-любителям публиковать статьи, созданные с помощью ИИ
Солист ABBA Бьорн Ульвеус назвал ИИ «замечательным инструментом» для написания музыки
Расселл Симмонс подал в суд на HBO из‑за документального фильма с обвинениями в насилии
Зои Салдана поделилась, что упала в обморок после получения «Оскара»
Хоррор «Ма» получит сиквел. В нем вновь снимется Октавия Спенсер
Фильм «Прости, детка» от A24 покажут в России
Фильм «Евровидение» получит сценическую версию
Том Хиддлстон танцует на площади в новом трейлере «Жизни Чака»
В универмаге «Цветной» пройдет благотворительный маркет «Дом с маяком х Брикет»
Режиссер хоррора «M3GAN» снимет фильм по линейке кукол Monster High от Mattel
«Рединг-мост»: королевская семья готовила план на случай смерти Кейт Миддлтон

Умер сооснователь группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий

Фото: Анатолий Гуницкий/VK

В возрасте 71 года умер сооснователь группы «Аквариум» Анатолий Джордж Гуницкий. Об этом сообщил Борис Гребенщиков* в инстаграме**.

Гуницкий покинул коллектив в 1975 году и занялся драматургией, но его песни выходили на альбомах «Аквариума», в частности в классическом «Треугольнике» (1981). Недавно Гребенщиков сообщил, что Гунницкий «очень болен», не уточнив диагноза.

Новость дополняется.

* Борис Гребенщиков признан Минюстом РФ иноагентом.

** Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами