Умер сооснователь группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий

Гуницкий покинул коллектив в 1975 году и занялся драматургией, но его песни выходили на альбомах «Аквариума», в частности в классическом «Треугольнике» (1981). Недавно Гребенщиков сообщил, что Гунницкий «очень болен», не уточнив диагноза.