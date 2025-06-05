Умер сооснователь группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий

В возрасте 71 года умер сооснователь группы «Аквариум» Анатолий Джордж Гуницкий. Об этом сообщил Борис Гребенщиков* в инстаграме**.
Гуницкий покинул коллектив в 1975 году и занялся драматургией, но его песни выходили на альбомах «Аквариума», в частности в классическом «Треугольнике» (1981). Недавно Гребенщиков сообщил, что Гунницкий «очень болен», не уточнив диагноза.
Новость дополняется.
* Борис Гребенщиков признан Минюстом РФ иноагентом.
** Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.