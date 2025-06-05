Звезды «Игры престолов» и «Острых козырьков» снимутся в криминальном сериале «Небылицы и убийства»

Эйдан Гиллен («Игра престолов»), Паки Ли («Острые козырьки»), Элла Лили Хайленд («Черные голуби») и Филиппа Данн («Девчонки из Дерри») сыграют главные роли в сериале «Tall Tales & Murder» («Небылицы и убийства»). Об этом сообщает Variety.
Сюжет основан на популярном книжном цикле Куива МакДоннелла «Дублинская трилогия». В центре повествования — детектив Банни МакГэрри, который вместе с друзьями расследует преступления.
Уже известно, что в сериале будет два сезона. В каждом — по шесть серий. Создателями шоу выступают Стюарт Кэролан («Любовь/Ненависть», «Джентльмены») и Крис Эддисон («Родители года»).
«Мы взяли за основу замечательный роман Куива и в итоге создали то, что мне нравится называть мрачной и восхитительной сумасбродной драмой», — сказал Эддисон.
Производством сериала занимается Avalon совместно с Metropolitan Pictures. Исполнительные продюсеры — Крис Эддисон, Ричард Аллен-Тернер, Роб Эслетт, Стюарт Кэролан, Джон Тодей, Дэвид МакЛафлин и Кэтрин Тирнан.
Съемки картины уже начались в Ирландии. Премьера первого сезона запланирована на 2026 год.