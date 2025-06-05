В третьем сезоне «Вампиров средней полосы» Глеба Калюжного заменит Тимофей Кочнев

В третьем сезоне сериала «Вампиры средней полосы» Глеба Калюжного заменит звезда сказочного блокбастера «Соловей против Муромца» Тимофей Кочнев. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра Start.
Кочнев также снимался в таких проектах, как «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Пищеблок» и «Папины дочки. Новые». «В конце второго сезона Женек [герой Калюжного] „воскрес“, но это вновь доставило смоленской вампирской семье немало проблем.
Нужно было что‑то делать. Решение, как всегда, нашли дед Слава и Жан. За несколько сотен лет бессмертный французский доктор поднаторел и в пластической хирургии. Женьку подобрали новое лицо — правда, очень похожее на лицо Игоря Якушева из „Папиных дочек“», — отметили авторы проекта.
«Поверьте, Тимофей такой же талантливый, как и Глеб. Все, что пережил Женек в первых двух сезонах, скажется на нем, и достаточно сильно. А как — увидите», — отметил режиссер, автор идеи и шоураннер Алексей Акимов. Съемки третьего сезона сериала о смоленских вампирах стартовали в середине мая в Москве.
27 мая Глеб Калюжный отправился в армию. Поддержать и проводить актера пришли его мама, сестра, тетя и друзья. Калюжный сказал, что не будет жалеть о перерывах в съемках. «Я думаю, что я буду вырываться на премьеры», — добавил он.
На следующий день после этого столичный главк СКР прекратил уголовное дело об уклонении от военной службы в отношении актера с формулировкой «за отсутствием состава преступления».