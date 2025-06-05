В третьем сезоне «Вампиров средней полосы» Глеба Калюжного заменит Тимофей Кочнев

«Поверьте, Тимофей такой же талантливый, как и Глеб. Все, что пережил Женек в первых двух сезонах, скажется на нем, и достаточно сильно. А как — увидите», — отметил режиссер, автор идеи и шоураннер Алексей Акимов. Съемки третьего сезона сериала о смоленских вампирах стартовали в середине мая в Москве.