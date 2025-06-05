В третьем сезоне «Вампиров средней полосы» Глеба Калюжного заменит Тимофей Кочнев

«Становлюсь мужиком, не зациклен на деньгах, захожу в прайм»: главное из интервью Дани Милохина
Умер сооснователь группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий
Посмотрите полный трейлер сериала «Чужой: Земля»
Звезды «Игры престолов» и «Острых козырьков» снимутся в криминальном сериале «Небылицы и убийства»
Группа «Конъюнктура» сыграет первый акустический концерт с оркестром в Петербурге
Мужчины-мамочки: в Китае одинокие женщины платят незнакомцам за объятия
Показываем эксклюзивный фрагмент фильма «Ровесник», который выходит в российский прокат
Таиланд не будет сокращать срок безвизового пребывания для россиян
Какаду научились пить из фонтанчиков с поворотной ручкой
Исследование: 70% российских школьников считают, что родители обязаны платить за их обучение в вузе
Иностранные авиакомпании рассматривают перенос рейсов из Москвы в Петербург
Моргенштерн вышел из рехаба
Из‑за кори еще два московских вуза перевели на дистант
На «Госуслугах» появятся адреса бомбоубежищ
Mattel открывает киностудию
Майки Мэдисон планирует сняться в фильме по рассказу Эдгара По от студии A24
«Нам пора летать»: вышел трейлер мюзикла «Злая: Навсегда» с Арианой Гранде
The Washington Post разрешит авторам-любителям публиковать статьи, созданные с помощью ИИ
Солист ABBA Бьорн Ульвеус назвал ИИ «замечательным инструментом» для написания музыки
Расселл Симмонс подал в суд на HBO из‑за документального фильма с обвинениями в насилии
Зои Салдана поделилась, что упала в обморок после получения «Оскара»
Хоррор «Ма» получит сиквел. В нем вновь снимется Октавия Спенсер
Фильм «Прости, детка» от A24 покажут в России
Фильм «Евровидение» получит сценическую версию
Том Хиддлстон танцует на площади в новом трейлере «Жизни Чака»
В универмаге «Цветной» пройдет благотворительный маркет «Дом с маяком х Брикет»
Режиссер хоррора «M3GAN» снимет фильм по линейке кукол Monster High от Mattel
«Рединг-мост»: королевская семья готовила план на случай смерти Кейт Миддлтон

В третьем сезоне «Вампиров средней полосы» Глеба Калюжного заменит Тимофей Кочнев

Фото: Start

В третьем сезоне сериала «Вампиры средней полосы» Глеба Калюжного заменит звезда сказочного блокбастера «Соловей против Муромца» Тимофей Кочнев. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра Start.

Кочнев также снимался в таких проектах, как «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Пищеблок» и «Папины дочки. Новые». «В конце второго сезона Женек [герой Калюжного] „воскрес“, но это вновь доставило смоленской вампирской семье немало проблем.

Нужно было что‑то делать. Решение, как всегда, нашли дед Слава и Жан. За несколько сотен лет бессмертный французский доктор поднаторел и в пластической хирургии. Женьку подобрали новое лицо — правда, очень похожее на лицо Игоря Якушева из „Папиных дочек“», — отметили авторы проекта.

«Поверьте, Тимофей такой же талантливый, как и Глеб. Все, что пережил Женек в первых двух сезонах, скажется на нем, и достаточно сильно. А как — увидите», — отметил режиссер, автор идеи и шоураннер Алексей Акимов. Съемки третьего сезона сериала о смоленских вампирах стартовали в середине мая в Москве.

27 мая Глеб Калюжный отправился в армию. Поддержать и проводить актера пришли его мама, сестра, тетя и друзья. Калюжный сказал, что не будет жалеть о перерывах в съемках. «Я думаю, что я буду вырываться на премьеры», — добавил он.

На следующий день после этого столичный главк СКР прекратил уголовное дело об уклонении от военной службы в отношении актера с формулировкой «за отсутствием состава преступления».

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами