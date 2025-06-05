Мужчины-мамочки: в Китае одинокие женщины платят незнакомцам за объятия

Чаще всего китаянки выбирают мужчин по манерам, телосложению и внешнему виду. Местный житель Чжоу считает это полноценной работой. Он следит за фигурой и старается хорошо выглядеть перед каждой встречей. В апреле Чжоу обнял 34 человека, заработав 1758 юаней (более 19 тыс. рублей). При этом мужчина отметил, что не хочет зарабатывать на жизнь объятиями, а взимание платы помогает поддерживать эмоциональную дистанцию.