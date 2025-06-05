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Мужчины-мамочки: в Китае одинокие женщины платят незнакомцам за объятия

Фото: Tuyen Vo/Unplash

В Китае появилась новая услуга: одинокие женщины ищут незнакомцев и платят им за объятия от 20 до 50 юаней (220–550 рублей). Об этом сообщает South China Morning Post.

Услуги мужчин-мамочек набирают популярность в местных социальных сетях. Как отмечают жительницы, объятия помогают им справиться со стрессом и получить поддержку.

Чаще всего китаянки выбирают мужчин по манерам, телосложению и внешнему виду. Местный житель Чжоу считает это полноценной работой. Он следит за фигурой и старается хорошо выглядеть перед каждой встречей. В апреле Чжоу обнял 34 человека, заработав 1758 юаней (более 19 тыс. рублей). При этом мужчина отметил, что не хочет зарабатывать на жизнь объятиями, а взимание платы помогает поддерживать эмоциональную дистанцию.

Некоторые женщины сказали, что чувствуют себя безопаснее, платя за объятия, чтобы избежать потенциальных проблем с соблюдением границ. Как правило, встречи с незнакомцами проходят в общественных местах — на станциях метро или в торговых центрах.

Так, одна девушка написала, что ей помог мужчина, когда она нервничала из‑за написания диссертации. Другая жительница Китая нашла мужчину-мамочку после трех часов сверхурочной работы. Незнакомец обнимал ее три минуты и похлопывал по плечу, пока она жаловалась на начальника. Адвокат Су Дань предупредил, что некоторые люди могут использовать платные объятия в качестве прикрытия для сексуализированных домогательств.

В мае зумеры из Китая придумали новый тренд: они называют себя крысами, целыми днями лежат в постели, листают страницы в своих телефонах, спят и заказывают доставку еды. Эксперты говорят, что это тихий протест против эмоционального выгорания и нынешнего рынка труда. Еще в Поднебесной стали популярны предложения брачных агентств по поиску невест из России, так как местным жителям не хватает денег на брак с китаянками.

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