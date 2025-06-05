Таиланд не будет сокращать срок безвизового пребывания для россиян

Таиланд решил не пересматривать действующий безвизовый режим для россиян, продолжительность которого составляет 60 дней. Об этом сообщила глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Тхапани Киатпхайбун, передает ТАСС.
«Все остается как есть в этом году. Никаких изменений. Гарантирую, что визовые правила для всех стран остаются прежними», ― сказала она на туристической выставке-ярмарке Thailand Travel Mart Plus 2025, которая проходит в таиландском городе Чиангмай.
Киатпхайбун выразила уверенность, что 60-дневный безвиз для россиян сохранится и в следующем году.
В марте премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават распорядилась сократить срок безвизового режима для иностранцев с 60 до 30 дней. Такое решение обсуждалось, поскольку иностранцы используют схему безвизового въезда для незаконной деятельности.
С ноября 2023 года россияне могли находиться в Таиланде без визы до 90 дней. В июне 2024 года этот срок был сокращен до 60 дней для граждан 93 стран, включая Россию.