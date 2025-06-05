«Становлюсь мужиком, не зациклен на деньгах, захожу в прайм»: главное из интервью Дани Милохина

«Не зациклен на деньгах, в этом деле они для меня не самое главное. Хочется набрать популярность в боксе, показать людям, что я могу. Я же сейчас даже не трачу деньги на еду. Есть мама [тренера] Зорика, каждый день после тренировки ем у нее. И так уже год — да, мой рацион строит мама тренера. Когда мы познакомились с Зориком, у меня не было денег, контракты отменили, потому что только-только поссорился с Россией. И он сказал: „Буду тебя тренировать бесплатно“. А еще я в одних и тех же футболках ходил. Он это заметил и сказал: „Дань, вот адрес, заезжай, там моя мама, она тебе приготовила поесть — забери и поешь“. Подумал: „Что‑то не так“. Сначала было неловко, но потом привык: иногда называю ее мамой, а сейчас даже ем у них дома.