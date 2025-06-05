Какаду научились пить из фонтанчиков с поворотной ручкой

«Становлюсь мужиком, не зациклен на деньгах, захожу в прайм»: главное из интервью Дани Милохина
Умер сооснователь группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий
Посмотрите полный трейлер сериала «Чужой: Земля»
Звезды «Игры престолов» и «Острых козырьков» снимутся в криминальном сериале «Небылицы и убийства»
В третьем сезоне «Вампиров средней полосы» Глеба Калюжного заменит Тимофей Кочнев
Группа «Конъюнктура» сыграет первый акустический концерт с оркестром в Петербурге
Мужчины-мамочки: в Китае одинокие женщины платят незнакомцам за объятия
Показываем эксклюзивный фрагмент фильма «Ровесник», который выходит в российский прокат
Таиланд не будет сокращать срок безвизового пребывания для россиян
Исследование: 70% российских школьников считают, что родители обязаны платить за их обучение в вузе
Иностранные авиакомпании рассматривают перенос рейсов из Москвы в Петербург
Моргенштерн вышел из рехаба
Из‑за кори еще два московских вуза перевели на дистант
На «Госуслугах» появятся адреса бомбоубежищ
Mattel открывает киностудию
Майки Мэдисон планирует сняться в фильме по рассказу Эдгара По от студии A24
«Нам пора летать»: вышел трейлер мюзикла «Злая: Навсегда» с Арианой Гранде
The Washington Post разрешит авторам-любителям публиковать статьи, созданные с помощью ИИ
Солист ABBA Бьорн Ульвеус назвал ИИ «замечательным инструментом» для написания музыки
Расселл Симмонс подал в суд на HBO из‑за документального фильма с обвинениями в насилии
Зои Салдана поделилась, что упала в обморок после получения «Оскара»
Хоррор «Ма» получит сиквел. В нем вновь снимется Октавия Спенсер
Фильм «Прости, детка» от A24 покажут в России
Фильм «Евровидение» получит сценическую версию
Том Хиддлстон танцует на площади в новом трейлере «Жизни Чака»
В универмаге «Цветной» пройдет благотворительный маркет «Дом с маяком х Брикет»
Режиссер хоррора «M3GAN» снимет фильм по линейке кукол Monster High от Mattel
«Рединг-мост»: королевская семья готовила план на случай смерти Кейт Миддлтон

Какаду научились пить из фонтанчиков с поворотной ручкой

Фото: Dieter Pelz/Unsplash

Орнитологи обнаружили, что большие желтохохлые какаду из трех заповедников в Сиднее научились утолять жажду из установленных на открытом воздухе питьевых общественных фонтанчиков.

Результаты исследования опубликованы в статье для журнала Biology Letters. В ходе него возле фонтанчика, куда прилетали напиться какаду, установили две камеры наблюдения с датчиком движения. Чтобы идентифицировать попугаев, ученые промаркировали 24 какаду, обитавших в этом районе. Анализ кадров показал, что на протяжении 44 дней попугаи пробовали воспользоваться питьевым фонтанчиком более 500 раз. По оценкам исследователей, 41% всех попыток какаду попить из фонтанчика были успешны. При этом навык широко распространился среди примерно 70% особей местной популяции.

Исследование показывает, что привычка пить из фонтанчиков распространилась среди больших желтохохлых какаду Сиднея, скорее всего, за счет социального обучения. Индивидуальные особенности при манипуляциях с механизмом доказывают, что птицы перенимают друг у друга навыки, после чего учатся на собственном опыте.

Неизвестно, почему попугаи из пригорода Сиднея предпочитали пользоваться фонтанчиком, хотя им были доступны лужи, ручьи и другие природные источники. Исследовательница Барбара Кламп предположила, что птицам мог понравиться вкус чистой воды или головоломка с открытием прибора. Либо какаду может быть удобнее наблюдать окрестности с фонтанов, чтобы увидеть хищных птиц.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами