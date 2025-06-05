Какаду научились пить из фонтанчиков с поворотной ручкой

Результаты исследования опубликованы в статье для журнала Biology Letters. В ходе него возле фонтанчика, куда прилетали напиться какаду, установили две камеры наблюдения с датчиком движения. Чтобы идентифицировать попугаев, ученые промаркировали 24 какаду, обитавших в этом районе. Анализ кадров показал, что на протяжении 44 дней попугаи пробовали воспользоваться питьевым фонтанчиком более 500 раз. По оценкам исследователей, 41% всех попыток какаду попить из фонтанчика были успешны. При этом навык широко распространился среди примерно 70% особей местной популяции.