Какаду научились пить из фонтанчиков с поворотной ручкой

Орнитологи обнаружили, что большие желтохохлые какаду из трех заповедников в Сиднее научились утолять жажду из установленных на открытом воздухе питьевых общественных фонтанчиков.
Результаты исследования опубликованы в статье для журнала Biology Letters. В ходе него возле фонтанчика, куда прилетали напиться какаду, установили две камеры наблюдения с датчиком движения. Чтобы идентифицировать попугаев, ученые промаркировали 24 какаду, обитавших в этом районе. Анализ кадров показал, что на протяжении 44 дней попугаи пробовали воспользоваться питьевым фонтанчиком более 500 раз. По оценкам исследователей, 41% всех попыток какаду попить из фонтанчика были успешны. При этом навык широко распространился среди примерно 70% особей местной популяции.
Исследование показывает, что привычка пить из фонтанчиков распространилась среди больших желтохохлых какаду Сиднея, скорее всего, за счет социального обучения. Индивидуальные особенности при манипуляциях с механизмом доказывают, что птицы перенимают друг у друга навыки, после чего учатся на собственном опыте.
Неизвестно, почему попугаи из пригорода Сиднея предпочитали пользоваться фонтанчиком, хотя им были доступны лужи, ручьи и другие природные источники. Исследовательница Барбара Кламп предположила, что птицам мог понравиться вкус чистой воды или головоломка с открытием прибора. Либо какаду может быть удобнее наблюдать окрестности с фонтанов, чтобы увидеть хищных птиц.