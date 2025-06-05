Показываем эксклюзивный фрагмент фильма «Ровесник», который выходит в российский прокат

Кинопрокатная компания Must See Magic Film поделилась с «Афишей Daily» эксклюзивным фрагментом фильма «Ровесник». Он выйдет в прокат 12 июня.
По сюжету главный герой — 20-летний журналист Гриша — находит родительскую видеокассету и узнает, что его настоящий отец пропал до его рождения. А перед этим в 1990-е вместе с другом основал одно из первых рекламных агентств в стране.
Молодой человек расследует исчезновение папы. Он встречается с выжившими участниками событий 20-летней давности и монтирует из их интервью фильм. Результат не радует ни Гришу, ни его героев.
Режиссером и сценаристом картины выступил Федор Кудрявцев («Ничего личного», «Человек и интернет»). Главные роли сыграли Юрий Вершинин, Анна Михалкова, Александр Яценко, Даниил Спиваковский, Сергей Аброскин. В эпизодах снялись несколько современных интернет-героев: журналист Андрей Коняев, музыкант Андрей Ли (Директор Всего), поэт Вадим Жук, музыкант Варвара Краминова и другие. Многие локации для съемок Москвы конца 1990-х команда нашла в современной Москве.
Лента выйдет в кино 12 июня. Перед премьерой в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Новосибирске, Перми и Самаре состоятся спецпоказы фильма. Картину со зрителями обсудят главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов, режиссер Федор Кудревцев, кинокритик Никита Демченко, оператор Илья Комаров, продюсер Игнатий Шестаков, а также актеры Рома Михащук, Артем Шевченко, Алэн Салтыков, Сергей Аброскин, Алена Коняева и другие.
«Ровесник» отмечен номинациями на премию «Ника», получил специальный приз жюри «За лучший дебют» фестиваля «Окно в Европу» и приз за «Лучший дебют в полнометражном игровом кино» фестиваля Arctic Open. Кинокритик «Афиши Daily» Евгений Ткачев назвал фильм «борзым мокьюментари, в ироничном ключе рассказывающим историю, похожую на „Кто убил BlackBerry“» и включил картину в список лучших российских фильмов 2024 года.