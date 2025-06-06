Пикник Афиши х Сбер и Stars Coffe выпустили спешел-напиток, вдохновленный фестом

В меню кофеен Stars Coffee добавили спешел-напиток от фестиваля Пикник Афиши х Сбер. Новый фраппе «Цитрусовая маття с шоколадом» можно попробовать в девяти московских точках сети до 21 июня.
Во вкусе напитка ― зеленый чай, оттенки лимонного курда и белого шоколада. Фраппе украшен цитрусовыми сливками и пудрой зеленого чая. Новинка, вдохновленная фестивалем под открытым небом, должна дарить настроение теплого лета.
Попробовать спешел можно в кофейнях Stars Coffee в парке «Коломенское», на Новом Арбате, 11, Бутырском валу, 10, Комсомольском просп., 29, Кутузовском просп., 32, корп. 1, Павелецкой пл., 2, Долгоруковской, 7 и в двух точках на Арбате.
В этом году Пикник Афиши x Сбер вновь пройдет сразу в двух столицах: 21 июня — в московском музее-заповеднике «Коломенское», а 9 августа — на Елагином острове в Петербурге. На трех сценах фестиваля выступят десятки артистов, в том числе «Руки вверх!», Uma2rman, Cream Soda, «Моя Мишель» и «Сироткин».
Гостей фестиваля ждут гастрономические спешелы, маркет локальных брендов, отдельная программа для детей, а также десятки активностей для взрослых — от граффити-баттлов до сайкл-тренировок. Узнать больше о фестивале и купить билеты можно тут.