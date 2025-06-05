Исследование: 70% российских школьников считают, что родители обязаны платить за их обучение в вузе

Большинство школьников (72%) уверены, что расходы на высшее образование должны нести родители. При этом половина подростков рассчитывает на это только при наличии финансовых возможностей. Об этом говорится в исследовании онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, результаты которого есть в распоряжении «Афиши Daily».
Согласно опросу, лишь 20% респондентов стремятся поступать на бюджетные места и только туда, где могут учиться бесплатно. А 8% полагают, что студенты должны самостоятельно платить за учебу.
«Важно формировать у подростков понимание альтернатив: целевое обучение, колледжи или возможность совмещать работу с учебой. Изучить все варианты финансирования образования (бюджет, гранты). И, конечно, открыто обсуждать финансовые возможности семьи и поощрять самостоятельность детей в выборе профессии и способе обучения», — комментирует академический директор Skysmart Анастасия Екушевская.
В январе стало известно, что с 2025 года вузам запретят принимать неограниченное количество студентов на платную форму обучения. Раньше учебные заведения могли увеличивать план приема по мере получения запросов.
«Поступающий подлежит зачислению на платные места, если он проходит по конкурсу в пределах установленного количества мест и в день завершения заключения договоров в организации имеется заключенный договор об образовании, при условии, что поступающий проинформировал организацию о необходимости его зачисления», — говорится в документе Минобрнауки.
В марте выяснилось, что в Москве курьеры зарабатывают больше, чем люди с высшим образованием. По словам экспертов, стремительный рост зарплат доставщиков обоснован востребованностью сервисов и общим сокращением рабочей силы в стране.