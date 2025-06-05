Исследование: 70% российских школьников считают, что родители обязаны платить за их обучение в вузе

Большинство школьников (72%) уверены, что расходы на высшее образование должны нести родители. При этом половина подростков рассчитывает на это только при наличии финансовых возможностей. Об этом говорится в исследовании онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, результаты которого есть в распоряжении «Афиши Daily».