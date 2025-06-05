Иностранные авиакомпании рассматривают перенос рейсов из Москвы в Петербург

Как минимум две иностранные авиакомпании начали переговоры о переводе части рейсов из аэропортов Москвы в Петербург, пишут «Ведомости».
Как предполагают «Ведомости», это могут быть Turkish Airlines и Emirates. Президент Emirates Тим Кларк в интервью Bloomberg TV 2 июня упоминал, что авиакомпания может пересмотреть расписание своих рейсов между Россией и другими точками мира.
Иностранные перевозчики рассматривают смену аэропорта из‑за неоднократного закрытия воздушного пространства в Москве во время атак беспилотников. Кроме того, отметили источники издания, растет количество пассажиров, которые вылетают по международным направлениям из Москвы, но приезжают туда из Петербурга.
Собеседники «Ведомостей» отметили, что аэропорт Пулково в Петербурге после остановки авиасообщения с Евросоюзом недозагружен и сможет принять дополнительный пассажиропоток.
Turkish Airlines и Emirates не ответили на запрос «Ведомостей». В Шереметьево отказались от комментариев, а в Домодедово ответили, что у него нет информации о возможном переносе полетов в Пулково. Комментариев от Минтранса и администрации Внуково издание не получило.
Аэропорт Петербурга неоднократно выполнял роль запасного, когда в Москве вводились ограничения на использование воздушного пространства. Например, за 6–7 мая, когда велась подготовка к празднованию Дня Победы, Пулково принял 108 дополнительных рейсов. Росавиация тогда назначила этот аэропорт в качестве единственного запасного для турецких авиакомпаний в случае повторного введения временных ограничений на использование московской воздушной зоны.