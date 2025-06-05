Группа «Конъюнктура» сыграет первый акустический концерт с оркестром в Петербурге

8 июня в петербургском клубе «Сердце» группа «Конъюнктура» впервые представит акустическую программу в сопровождении камерного оркестра.
После успешной презентации альбома «Керамика» в январе и завершения тура по 11 городам весной, группа возвращается в родной Петербург. Это будет уникальный интимный вечер, в котором уже знакомые композиции зазвучат по-новому — тонко, бережно и объемно.
«Конъюнктура» — независимая музыкальная группа, сочетающая в своем звучании инди, шугейз, арт-рок, эмбиент и этнические элементы.
Участники проекта Шоша Менаховская и Илья Сахаров основали лейбл «ЦК» и открыли сцену в баре «Усы на пене», где регулярно организуют концерты андеграунд-исполнителей. Кроме того, лейбл ежегодно проводит фестиваль Summer Music Weekend.