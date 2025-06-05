Моргенштерн вышел из рехаба

Рэпер Алишер Моргенштерн* рассказал в инстаграме** о завершении лечения в рехабе спустя 5 месяцев.
Музыкант отметил, что не ожидал провести такой срок в клинике. «Сюжетная арка „Рехаб“ подошла к концу. Помню, как в январе лечу после тайского концерта в Израиль. 12 часов в воздухе. Пью по очереди все возможные коктейли „напоследок“. Между стаканами ― таблетки, чтоб уж по полной „напоследок“. В голове мысли: „Заеду на месяц, брошу таблы, сделаю детокс, приду в норму, хайпану на темке и двину дальше“. А в итоге ― почти 5 месяцев». Он написал, что «понял причины своей зависимости и выбрал не употреблять».
Исполнитель рассказал о решении лечь в рехаб в январе. Перед этим Моргенштерн выложил большой пост, где подвел итоги 2024-го, назвав его худшим годом в жизни. По словам рэпера, он пережил первый психоз и впал в настоящую депрессию, избавился по настоянию врача от одной зависимости, но получил две новых.
* Алишер Моргенштерн внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
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