Из‑за кори еще два московских вуза перевели на дистант

В период с апреля 2023-го по март 2024 года в России было зарегистрировано 18 977 случаев кори. По данным Всемирной организации здравоохранения, это вывело страну на третье место в Европейском регионе по заболеваемости. Роспотребнадзор заявил, что данные ВОЗ не отражают полной картины, поскольку Россия учитывает все случаи инфекции, включая завозные.