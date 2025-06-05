Из‑за кори еще два московских вуза перевели на дистант

Гуманитарный корпус МПГУ перевели на дистанционное обучение из‑за вспышки кори. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».
Студент МПГУ сказал телеграм-каналу, что карантин в корпусе ввели еще 28 мая. Сперва обучающихся перевели на дистант до 9 июня, но недавно меры продлили до 17-го числа. Всех студентов обязали вакцинироваться.
Незадолго до этого стало известно о случае кори во Всероссийской академии внешней торговли. Роспотребнадзор по Москве начал расследование и запретил очно посещать вуз всем не вакцинированным и не переболевшим корью. Их попросили поставить прививку.
Администрация ВАВТ перевела на дистанционный режим студентов, обучающихся в корпусе на Воробьевском шоссе, 6А. Роспотребнадзор контролирует противоэпидемические мероприятия.
В конце мая корь выявили у студента филфака МГУ, 3000 тыс. обучающихся гуманитарного корпуса тоже перевели на дистант.
В период с апреля 2023-го по март 2024 года в России было зарегистрировано 18 977 случаев кори. По данным Всемирной организации здравоохранения, это вывело страну на третье место в Европейском регионе по заболеваемости. Роспотребнадзор заявил, что данные ВОЗ не отражают полной картины, поскольку Россия учитывает все случаи инфекции, включая завозные.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщала, что пик заболеваемости в стране уже пройден. По ее словам, первые случаи кори были завезены из других стран, а Россия относится к числу немногих государств, где принимаются меры для предотвращения всех возможных рисков распространения инфекции.