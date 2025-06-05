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На «Госуслугах» появятся адреса бомбоубежищ

Сегодня в 06:56
Фото: Зыков Кирилл/Агентство «Москва»

МЧС вместе с Минцифры разрабатывает механизм, который дополнит личный кабинет в «Госуслугах» новой вкладкой ― с адресами бомбоубежищ. Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Каждый гражданин сможет зайти в личный кабинет на „Госуслугах“, нажать на специальную вкладку и посмотреть, к какому убежищу он приписан, куда ему идти в случае чрезвычайной ситуации. То же самое планируется сделать и для эвакуационных пунктов, куда следует прибыть в случае объявления эвакуации», ― пояснил замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС Сергей Старовойтов.

По его словам, систему уже протестировали в Курской и Белгородской областях. Распространить ее на всю страну могут до конца года.

Старовойтов отметил, что в России чуть больше 50 тыс. защитных сооружений. По поручению правительства МЧС провело их полную инвентаризацию, и результаты проверки «не сказать, чтобы прямо отрицательные», добавил представитель министерства.

На ремонт и приведение убежищ в нормативное состояние требуется около 155 млрд рублей. МЧС обращалось в Минфин с просьбой выделить эти деньги, но, по словам Старовойтова, это сочли нецелесообразным и посоветовали регионам справляться своими силами.

«Уже сейчас субъектами разработаны планы восстановления защитных сооружений. До 2030 года работа должна быть завершена», ― говорит чиновник.

Согласно нормативам, на человека должно приходиться 0,5 квадратного метра площади в убежище, напомнил член комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Владимир Винницкий. Москва, возможно, норматив соблюдает, но в других регионах картина не столь обнадеживающая, отметил он.

«В Екатеринбурге, например, одном из наших крупнейших промышленных центров, на 1 января 2025 года было 907 защитных сооружений, причем готовых к приему граждан из них всего 97 и еще 105 готовых ограниченно. В Санкт-Петербурге, по данным СМИ, 4633 убежища. Из них готово всего 257 — это чуть больше пяти процентов. 849 готовы ограничено, 3557 не готовы вообще», ― сказал Винницкий.

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