Mattel открывает киностудию

Mattel Studios объединит существующие подразделения бренда, которые снимают проекты для ТВ и фильмы. Руководить киностудией будет Робби Бреннер, которая ранее была президентом Mattel Films. «Компания Mattel привлекла величайшие таланты нашего поколения, чтобы переосмыслить наши бренды и персонажей в кино. Я благодарна за возможность воплотить уникальные истории не только в фильмах, но и в сериалах», — сказала Бреннер в заявлении для Deadline».