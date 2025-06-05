Производитель игрушек Mattel открывает киностудию, пишет Deadline.
Mattel Studios объединит существующие подразделения бренда, которые снимают проекты для ТВ и фильмы. Руководить киностудией будет Робби Бреннер, которая ранее была президентом Mattel Films. «Компания Mattel привлекла величайшие таланты нашего поколения, чтобы переосмыслить наши бренды и персонажей в кино. Я благодарна за возможность воплотить уникальные истории не только в фильмах, но и в сериалах», — сказала Бреннер в заявлении для Deadline».
Mattel уже работает над 14 проектами с участием своих игрушек. Режиссер хоррора «M3GAN» Джерард Джонстоун займется постановкой фильма по мотивам культовой линейки кукол Monster High. Среди ожидаемых проектов также фильм «MatchBox» о миниатюрных автомобилях и картина о куклах Polly Pocket.
В 2023 году Warner Bros. выпустила фильм «Барби», который заработал 1,4 млрд долларов и стал самым кассовым фильмом в мире в тот год.