Майки Мэдисон планирует сняться в фильме по рассказу Эдгара По от студии A24

Сегодня / 06:56
На «Госуслугах» появятся адреса бомбоубежищ
Сегодня / 06:49
Mattel открывает киностудию
Сегодня / 05:05
«Нам пора летать»: вышел трейлер мюзикла «Злая: Навсегда» с Арианой Гранде
Сегодня / 23:19
The Washington Post разрешит авторам-любителям публиковать статьи, созданные с помощью ИИ
Сегодня / 22:41
Солист ABBA Бьорн Ульвеус назвал ИИ «замечательным инструментом» для написания музыки
Сегодня / 21:53
Расселл Симмонс подал в суд на HBO из‑за документального фильма с обвинениями в насилии
Вчера / 20:57
Зои Салдана поделилась, что упала в обморок после получения «Оскара»
Вчера / 20:11
Хоррор «Ма» получит сиквел. В нем вновь снимется Октавия Спенсер
Вчера / 20:11
Фильм «Прости, детка» от A24 покажут в России
Вчера / 19:17
Фильм «Евровидение» получит сценическую версию
Вчера / 18:19
Том Хиддлстон танцует на площади в новом трейлере «Жизни Чака»
Вчера / 18:00
В универмаге «Цветной» пройдет благотворительный маркет «Дом с маяком х Брикет»
Вчера / 17:50
Режиссер хоррора «M3GAN» снимет фильм по линейке кукол Monster High от Mattel
Вчера / 17:27
«Рединг-мост»: королевская семья готовила план на случай смерти Кейт Миддлтон
Вчера / 16:48
Расселл Кроу и Шейлин Вудли снимутся в триллере «Unabom»
Вчера / 16:42
Мужчина попытался проникнуть в дом Дональда Трампа, чтобы жениться на его внучке
Вчера / 16:39
Суд отклонил иск Блейк Лайвли против Джастина Бальдони о причинении эмоционального стресса
Вчера / 15:42
Вышел финальный трейлер «Глав государств» Ильи Найшуллера
Вчера / 15:29
Вышел новый ролик «Фантастической четверки: Первые шаги»
Вчера / 15:22
У фронтмена группы a-ha Мортена Харкета диагностировали болезнь Паркинсона
Вчера / 14:55
Драмеди «Что‑то положительное» с Кириллом Кяро и Любовью Толкалиной стартует в Okko 16 июня
Вчера / 14:30
Московский выпускной впервые пройдет на ВДНХ
Вчера / 14:13
На Викторию Боню составили протокол о пропаганде наркотиков
Вчера / 14:10
Представители Эминема подали к Meta* иск на 109 млн долларов за нарушение авторских прав
Вчера / 13:19
В Петербурге пройдет выставка от «Простых вещей» с работами художников с ментальными особенностями
Вчера / 13:19
Какаду мог сорвать запуск первой ракеты в истории Австралии
Вчера / 13:18
В Петербурге запретили склонение к аборту
Вчера / 12:10
Paramount экранизирует фэнтезийный роман Ребекки Росс «Божественные соперники»

Майки Мэдисон планирует сняться в фильме по рассказу Эдгара По от студии A24

Сегодня в 05:57
Фото: Monica Schipper/Getty Images

Майки Мэдисон ведет переговоры об одной из главных ролей в фильме «Маска Красной смерти» по рассказу Эдгара Алана По. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Картину режиссера Чарли Полингера («Чума») выпускает студия A24. Изначально роль, на которую претендует Мэдисон, должна была исполнить Сидни Суини.

«Маска Красной смерти» расскажет о безумном принце, которые запирает знать в своем замке, пока чума уничтожает крестьянство. За крепостными стенами аристократы устраивают пиры, оргии, интриги и казни. Мэдисон сыграет двух разлученных сестер-близняшек. Одна из них скрывается среди бедняков, но затем попадает в мир разврата и опиума за стенами замка.

Съемки фильма планируют начать в конце этого года или в начале следующего.

После успеха в «Аноре», за участие в которой Мэдисон получила «Оскар», актриса тщательно подходила к выбору ролей и не подписывала почти никаких контрактов. Единственное исключение ― роль русалки в триллере «Рептилия» о девушке стоматологе, которая попадает в подводный мир Флориды. Роль стоматолога исполнит Кирстен Данст.

Мэдисон вела переговоры о роли злодейки в фильме «Звездные войны: Звездный истребитель», но переговоры сорвались из‑за гонорара. Инсайдер Джордан Руими говорил, что актрисе также предложили главную роль в новом фильме франшизы Resident Evil.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами