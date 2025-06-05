Майки Мэдисон планирует сняться в фильме по рассказу Эдгара По от студии A24

«Маска Красной смерти» расскажет о безумном принце, которые запирает знать в своем замке, пока чума уничтожает крестьянство. За крепостными стенами аристократы устраивают пиры, оргии, интриги и казни. Мэдисон сыграет двух разлученных сестер-близняшек. Одна из них скрывается среди бедняков, но затем попадает в мир разврата и опиума за стенами замка.