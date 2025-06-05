Майки Мэдисон планирует сняться в фильме по рассказу Эдгара По от студии A24

Майки Мэдисон ведет переговоры об одной из главных ролей в фильме «Маска Красной смерти» по рассказу Эдгара Алана По. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Картину режиссера Чарли Полингера («Чума») выпускает студия A24. Изначально роль, на которую претендует Мэдисон, должна была исполнить Сидни Суини.
«Маска Красной смерти» расскажет о безумном принце, которые запирает знать в своем замке, пока чума уничтожает крестьянство. За крепостными стенами аристократы устраивают пиры, оргии, интриги и казни. Мэдисон сыграет двух разлученных сестер-близняшек. Одна из них скрывается среди бедняков, но затем попадает в мир разврата и опиума за стенами замка.
Съемки фильма планируют начать в конце этого года или в начале следующего.
После успеха в «Аноре», за участие в которой Мэдисон получила «Оскар», актриса тщательно подходила к выбору ролей и не подписывала почти никаких контрактов. Единственное исключение ― роль русалки в триллере «Рептилия» о девушке стоматологе, которая попадает в подводный мир Флориды. Роль стоматолога исполнит Кирстен Данст.