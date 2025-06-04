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The Washington Post разрешит авторам-любителям публиковать статьи, созданные с помощью ИИ

Сегодня в 23:19
Фото: appshunter.io/Unsplash

Американская газета The Washington Post поможет авторам-любителям создавать собственные колонки при помощи искусственного интеллекта под названием Ember. Об этом написал The New York Times.

Ember — это ИИ-тренер, который способен выполнять несколько функций редактора. Он может помогать со структурой текстов, показывая начинающим колумнистам, где в их материалах содержится тезис, поддерживающие его пункты и цепкий финал.

Желающим опубликовать свои материалы людям также станет доступен ИИ-помощник, который будет подсказывать, как развивать текст, и задавать наводящие вопросы. Этот инструмент в компании называют Ripple, утверждает NYT.

Созданные при поддержке ИИ колонки будут доступны на сайте и в приложении издания, для доступа к ним не потребуется подписка. Тестирование ИИ-помощника начнется предположительно осенью.

The Washington Post претерпела с серьезные изменения в последние месяцы после того, как владелец газеты Джефф Безос заявил сотрудникам, что газета больше не будет публиковать статьи-мнения, противоречащие «свободе слова и свободным рынкам».

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