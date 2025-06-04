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Солист ABBA Бьорн Ульвеус назвал ИИ «замечательным инструментом» для написания музыки

Сегодня в 22:41
Фото: bjornulvaeus

Солист шведской группы ABBA Бьорн Ульвеус рассказал, что работает над новым мюзиклом. В написании партитуры он использует помощь искусственного интеллекта. Об этом сообщил NME.

Ульвеус считает ИИ «замечательным инструментом» для творчества. «Это как будто в комнате есть еще один автор песен с огромным диапазоном референсов. Это действительно расширение вашего разума», — сказал артист.

По словам музыканта, ИИ позволяет получить «доступ к вещам, о которых и не думал ранее». Впрочем, минусы у технологий тоже есть, отметил Ульвеус. Участник ABBA подчеркнул, что ИИ не может написать песню целиком и «очень плох для текстов».

Тем не менее, Ульвеус считает, что искусственный интеллект может помочь артистам в преодолении творческого кризиса. «Вы можете написать текст, который вы придумали о чем‑то, а потом застряли, и [добавить] что вы хотите, чтобы песня была в определенном стиле», — пояснил музыкант.

Как утверждает Ульвеус, ИИ подскажет, как расширить идею и в каком направлении двигаться. «Обычно получается мусор, но иногда в нем есть что‑то, что подаст вам другую идею», — добавил артист.

Ранее Ульвеус предупреждал об «экзистенциальном вызове», который ИИ бросает музыкальной индустрии. Недавно исследование указало, что к 2028 году создатели музыки могут потерять почти четверть своего дохода из‑за развития технологий.

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