Солист ABBA Бьорн Ульвеус назвал ИИ «замечательным инструментом» для написания музыки

Солист шведской группы ABBA Бьорн Ульвеус рассказал, что работает над новым мюзиклом. В написании партитуры он использует помощь искусственного интеллекта. Об этом сообщил NME.
Ульвеус считает ИИ «замечательным инструментом» для творчества. «Это как будто в комнате есть еще один автор песен с огромным диапазоном референсов. Это действительно расширение вашего разума», — сказал артист.
По словам музыканта, ИИ позволяет получить «доступ к вещам, о которых и не думал ранее». Впрочем, минусы у технологий тоже есть, отметил Ульвеус. Участник ABBA подчеркнул, что ИИ не может написать песню целиком и «очень плох для текстов».
Тем не менее, Ульвеус считает, что искусственный интеллект может помочь артистам в преодолении творческого кризиса. «Вы можете написать текст, который вы придумали о чем‑то, а потом застряли, и [добавить] что вы хотите, чтобы песня была в определенном стиле», — пояснил музыкант.
Как утверждает Ульвеус, ИИ подскажет, как расширить идею и в каком направлении двигаться. «Обычно получается мусор, но иногда в нем есть что‑то, что подаст вам другую идею», — добавил артист.
Ранее Ульвеус предупреждал об «экзистенциальном вызове», который ИИ бросает музыкальной индустрии. Недавно исследование указало, что к 2028 году создатели музыки могут потерять почти четверть своего дохода из‑за развития технологий.