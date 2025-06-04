Солист ABBA Бьорн Ульвеус назвал ИИ «замечательным инструментом» для написания музыки

Тем не менее, Ульвеус считает, что искусственный интеллект может помочь артистам в преодолении творческого кризиса. «Вы можете написать текст, который вы придумали о чем‑то, а потом застряли, и [добавить] что вы хотите, чтобы песня была в определенном стиле», — пояснил музыкант.