Расселл Симмонс подал в суд на HBO из‑за документального фильма с обвинениями в насилии

«Несмотря на обширную поддержку господина Симмонса в виде достоверной информации, убедительных доказательств, заявлений свидетелей и призывов к дальнейшему расследованию со стороны видных представителей СМИ, политики и движения за гражданские права, ответчики просто проигнорировали все это и выпустили, а также продолжают продвигать по всему миру фильм, который чрезвычайно унизил господина Симмонса и нанес ему ущерб непристойными и клеветническими обвинениями», — заявили адвокаты Имран Ансари и Карла ДиМаре.