Расселл Симмонс подал в суд на HBO из‑за документального фильма с обвинениями в насилии

Музыкальный продюсер Расселл Симмонс подал в суд на телеканал HBO из‑за документальной ленты «On The Record» («Под запись»), содержащей обвинения его в сексуализированном насилии. Об этом написал The Guardian.
Фильм сняли режиссеры Эми Зиринг и Кирби Дик. Они взяли за основу репортажи New York Times, The Hollywood Reporter, Los Angeles Times и других изданий. Кинематографисты собрали разные данные и расширили материалы СМИ.
В картине рассказали о нескольких женщинах, которые утверждают, что Симмонс совершил против них преступления в 80-х и 90-х годах. В то время он был соучредителем лейбла Def Jam Recordings, работавшего с Public Enemy и Beastie Boys.
Симмонс отрицает все обвинения. Он требует 20 млн долларов в качестве компенсации за клевету. По мнению продюсера, авторы документального проекта «игнорировали и/или скрыли» информацию, предоставленную его представителями.
«Несмотря на обширную поддержку господина Симмонса в виде достоверной информации, убедительных доказательств, заявлений свидетелей и призывов к дальнейшему расследованию со стороны видных представителей СМИ, политики и движения за гражданские права, ответчики просто проигнорировали все это и выпустили, а также продолжают продвигать по всему миру фильм, который чрезвычайно унизил господина Симмонса и нанес ему ущерб непристойными и клеветническими обвинениями», — заявили адвокаты Имран Ансари и Карла ДиМаре.
Симмонс подал иск уже после того, как в Нью-Йорке истек срок давности по обвинению в клевете — он составляет год с даты первой публикации порочащего материала. Чтобы выиграть дело, юристам продюсера придется доказать, что HBO ответственна за перевыпуск документального фильма за рубежом.
Warner Bros. Discovery, материнская компания HBO, отвергла обвинения со стороны Симмонса и назвала их «необоснованными».
Фильм «On the Record» впервые показали на фестивале «Сандэнс» в январе 2020 года. Картина получила восторженные отзывы. Изначально предполагалось, что ее будет транслировать Apple TV+, но в мае того же года ленту выпустил HBO Max.