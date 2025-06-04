Хоррор «Ма» получит сиквел. В нем вновь снимется Октавия Спенсер

Киностудия Blumhouse разрабатывает продолжение хоррора «Ма». Об этом сообщил Variety.
Оскароносная актриса Октавия Спенсер снимется в сиквеле. Она вновь сыграет на первый вид душевную и общительную женщину по прозвищу Ма, которая скрывает мрачные тайны.
Какие артисты дополнят каст будущей картины, пока неясно. «Ма 2» сейчас находится на ранней стадии разработки. У проекта еще нет режиссера, а дата его выхода не определена.
«„Ма“ стала социальным феноменом с момента своего выхода в 2019 году, а поклонники с энтузиазмом приняли фильм и культовую работу Октавии в роли Ма. Ма любит гвоорить „Не заставляйте меня пить в одиночку“, так что мы счастливы, что Октавия присоединится к нам снова во второй части», — отметил Джейсон Блюм.
Оригинальный фильм поставил режиссер Тейт Тейлор, снявший «Прислугу». Проект рассказал о группе подростков, которые находят общий язык с одиноким ветеринаром Сью Энн Элингтон. Старшеклассники начинают тусоваться в подвале женщины, но вскоре их отношения с хозяйкой начинают портиться.
«Ма» собрала в мировом прокате 61 млн долларов при изначальном бюджете в 5 млн. Кроме того, фильм породил множество мемов в соцсетях.