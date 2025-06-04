Хоррор «Ма» получит сиквел. В нем вновь снимется Октавия Спенсер

«„Ма“ стала социальным феноменом с момента своего выхода в 2019 году, а поклонники с энтузиазмом приняли фильм и культовую работу Октавии в роли Ма. Ма любит гвоорить „Не заставляйте меня пить в одиночку“, так что мы счастливы, что Октавия присоединится к нам снова во второй части», — отметил Джейсон Блюм.